التعليم العالي تفتح باب التقدم لجائزة «فيليكس هوفويت بوانيي» لليونسكو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، فتح باب التقدم لجائزة «فيليكس هوفويت بوانيي» لليونسكو، للسعي إلى السلام لعام 2021.

وتهدف الجائزة التي تأسست عام 1989، إلى تكريم الأفراد الأحياء والهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التي قدمت إسهامات كبيرة في تعزيز السلام أو السعي والحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.

وتمنح الجائزة كل عامين (مرشح واحد أو أكثر)، وتبلغ قيمتها 150 ألف دولار، تقسم بالتساوي بين الفائزين (بحد أقصى ثلاثة فائزين).

شروط الحصول على الجائزة

• تقديم إسهامات كبيرة في تعزيز السلام أو السعي إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.

• تمتع المرشحين بسمعة دولية.

• التزام المرشحين، وأن يكون عملهم في مجال حقوق الإنسان ، وتعزيز ثقافة السلام، بغض النظر عن أي اعتبارات عرقية وسياسية ودينية.

ومن المقرر أن ترسل الترشيحات إلى اللجنة الوطنية المصرية قبل يوم 25 فبراير 2021، على البريد الإلكتروني التالي: من هنــــا