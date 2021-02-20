 اليوم.. لقاء تحضيري للإعداد لاجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية

تنظم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، اليوم السبت الموافق 20 فبراير سنة 2021، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعًا تحضيريًّا يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الأفريقية، والمنتظر عقده فعليًّا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجارى.

وصرح المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لاجتماع القاهرة، أن الدولة المصرية، وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائى مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017، بداية الانعقاد السنوى الدورى لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضى ودوره فى المجتمع على المستوى الإفريقى، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة.

وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن الاجتماع التحضيرى سيناقش قائمة الموضوعات المهمة التى ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتى على رأسها «العدالة الإلكترونية فى أفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا»؛ وأن نسبة المشاركة تزيد على أربعين محكمة ومنظمة إقليمية أفريقية، وخبراء دوليين؛ وسيشارك فى الاجتماع التحضيرى كذلك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.