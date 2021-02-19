قبل أيام من التواصل مع المتقدمين.. آخر تطورات مبادرة إحلال السيارات

يترقب كثير من المواطنين المشاركين في مبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عاما، تلقي رسالة من قبل القائمين على المبادرة، بعد إعلان مجلس الوزراء ووزارة المالية أنه سيتم إبلاغ المتقدمين بموقفهم بداية من النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، وعلى الرغم من عدم تلقي أي من المتقدمين رسائل في هذا السياق حتى الآن، إلا أن مصادر بوزارة التجارة والصناعة، أكدت أنه سيتم التواصل مع المؤهلين للمشاركة في المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تقسيط باقي ثمن السيارة بقرض على لـ10 سنوات

وترصد "الوطن" في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بالمبادرة، في ظل التحديثات الأخيرة التي تضمنت الإعلان عن قيمة الحافز الأخضر الذي ستتيحه وزارة المالية ليضاف إلي قيمة تخريد السيارة، ويشكلان مقدم السيارة الجديدة، بحيث يتم تقسيط باقي ثمن السيارة بموجب قرض تتراوح فترة سداده بين 7 إلى 10 سنوات.

- من المقرر أن تبدأ الجهات المشرفة على المبادرة التواصل مع المتقدمين المؤهلين ضمن المبادرة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وكان من المفترض أن تبدأ عملية التواصل عبر رسائل نصية وإلكترونية بداية من يوم 15 فبراير الجاري، لكن حتى الآن لم يتم إرسالة لأي من المتقدمين.

- بحسب بيانات وزارة المالية فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات.

- وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط فإنه تم الاستقرار على قيمة الحافز الأخضر لكل سيارة، حيث سيتم توفير 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه بالنسبة للسيارات الملاكي، وبالنسبة سيارة الأجرة 20٪ سيكون الحد الأقصى للحافز 45 ألف جنيه، والسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.

- الحافز الذي أعلنت عنه وزارة المالية لن يتم صرفه نقديا للمستفيدين، بل سيتم إتاحته من خلال خصم وخفض لبعض الضرائب والرسوم والجمارك المفروضة على السيارات.

- من المقرر أن يتم إضافة قيمة الحافز بجانب قيمة ثمن تخريد السيارة ليكونا بمثابة مقدم لثمن السيارة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي من ثمن السيارة عبر قرض سيتم إتاحته عن طريق البنوك بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلي 10%.

- حتى الآن المبادرة مستمرة وباب تقديم الطلبات مفتوح دون تحديد سقف زمني لغلق الباب أمام المتقدمين، كما أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بالفعل العمل على مراجعة الطلبات كما بدأت في التواصل مع الجهات المختصة والمعنية بالمبادرة للتنسيق بشأن الخطوات التالية.

- تشمل المبادرة المعلنة في 4 يناير الماضي، السيارات الملاكي، والأجرة والمكروباص والنقل، وتستهدف 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى ملاكي وأجرة و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة تاكسي وملاكي و15 ألف ميكروباص.