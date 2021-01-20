كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي

منذ انطلاق مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما مطلع الشهر الحالي، بدأ العديد من المواطنين يتساءلون حول مزيد من التفاصيل حول المبادرة، سواء فيما يتعلق بتحويل السيارة للعمل بالغاز، أو إحلال السيارة القديمة بأخرى زيرو وكيفية الحصول عليها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز الأسئلة الشائعة الخاصة بمبادرة تحويل وإحلال السيارات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة، وفقًا للصفحة الرسمية المبادرة على النحو التالي:

هل تم غلق باب تقديم طلب إحلال سيارة؟

لا، التقديم مستمر ومفتوح للجميع من خلال الموقع الرسمي للمبادرة www.gogreenmasr.com.

لماذا لم يتم الرد على الطلبات المقدمة حتى الآن؟

الطلبات المقدمة «قيد الدراسة» من قبل الجهات المختصة والمعنية بالمبادرة وعدد المتقدمين كبير، لهذا يرجى التحلي بالصبر وسيتم التواصل مع المتقدمين فور الانتهاء من الطلبات وتحديد موقفها.

لماذا لم يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالأسعار حتى الآن؟

الجهات المختصة تعمل على توفير أفضل أسعار ممكنة للمواطنين وهذا سيتوقف على عدد من العوامل منها السيارات التي يرغب في المواطنين في التعاقد عليها، لهذا سيتم الإعلان عن أسعار السيارات القديمة والجديدة وقيمة الدعم في الفترة القادمة بعد دراسة الطلبات المقدمة.

ما سبب أن التقديم مفتوح للجميع حتى مخالفي شروط المبادرة؟

التقديم مفتوح لكل المواطنين حتى مخالفي بعض شروط المبادرة حسبما أعلنت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ستفحص كل الطلبات وستنظر بعين الاعتبار لمخالفي بعض الشروط وستنظر إمكانية التغاضي عن بعضها تسهيلا على المواطنين.

لماذا يشترط أن تكون ملكية السيارة قبل بداية المبادرة؟

للحد من ظاهرة استغلال التجار للمبادرة وضمان وصول المبادرة لمستحقيها من المواطنين الراغبين في إحلال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالطاقة النظيفة.

قدّمت على الموقع الإلكتروني وسجلت بعض البيانات الخاطئة، ماذا أفعل؟

يمكنك تعديل الطلب من خلال الدخول للموقع واختيار «طلب تعديل البيانات» وتعديل الإيميل الخاص بك وستصلك كلمة المرور في البريد غير المرغوب فيه SPAM ويمكنك أيضًا تعديل أي بيانات أخرى ترغب في تعديلها.

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين

- فحص السيارة فنيًا في مراكز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، ويجب أن تزيد كفائته عن 70% وتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها.

- استلام السيارة من العميل في اليوم المقرر للتحويل، مع التأكد من تلافي جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات وفقًا للمواصفات القياسية والسلامة المهنية، والحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

- شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على كافة التوصيلات والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

- ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسبة العادم في الحدود المسموح بها طبقًا للمواصفات.

- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز، مع إعطائه جميع المستندات والشهادات وكتيب الصيانة.

يستغرق وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي نحو 2 إلى 2 ساعات وذلك حسب نوع السيارة، ويتم إتاحة تشغيل السيارة للعميل بنظام الوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي) والتغيير بين النظامين أتوماتيكيًا.

المستندات والشروط الخاصة بمبادرة الإحلال

المستندات المطلوبة من أصحاب السيارات الملاكي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن «عقد إيجار/ تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر».

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

مستندات إضافية مطلوبة من أصحاب سيارات الميكروباص والأجرة:

- طابعة من التأمينات الاجتماعية موضحا بها أنّ المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل «سيارة».

- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد بأنّه ليس له أي ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

شروط تمويل السيارات الملاكي

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصه قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد «بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية - وديعة».

- فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

شروط إضافية لتمويل سيارات الميكروباص والأجرة

- التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

- ألا يكون صدر ضده حكمًا في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يثبت تعاطي المتقدمين لأي مواد مخدرة من أي نوع، من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.