تفاصيل مبادرة إحلال السيارات: استبدل القديمة وقسط الباقي على 10 سنوات

بإمكان أصحاب السيارات القديمة، التي مرَّ عليها 20 عاماً كحد أدنى، الاستفادة من برنامج إحلال السيارات، الذي يتبناه البنك المركزي المصري، بمبادرة بـ14 مليار جنيه، لتمويل شراء أخرى حديثة تعمل بالغاز، وبنظم تقسيط ميسرة للغاية.

وأطلقت الحكومة في الأسبوع الأول من يناير الحالي المبادرة القومية لإحلال السيارات، ونظمت وزارة التجارة والصناعة المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، وأعلنت الحكومة عن تفاصيل المبادرة، التي سيتم تمويلها من جانب وزارة المالية والبنك المركزي عبر دعم الفائدة على القروض الخاصة بالسيارات الجديدة.

250 ألف سيارة كمرحلة أولى

وتسعى الحكومة لإحلال نحو 250 ألف سيارة كمرحلة أولى تضم السيارات التاكسي والميكروباص، كما تضم السيارات الملاكي، وتوفر الحكومة لأصحاب تلك السيارات قروضا بفائدة ميسرة لا تتعدى 3% من أجل مساعدتهم في عملية الإحلال.

وشهدت المبادرة إقبالا شديدا من قبل المواطنين، فقد تلقى الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، أكثر من 10 آلاف طلب حتى الآن، حيث قام حوالي 20 ألف مواطن بالتسجيل وإنشاء حساب رسمي على موقع المبادرة التي انطلقت رسميا الاثنين الماضي.

وستقوم زارة التجارة والصناعة، خلال الفترة المقبلة بدارسة الطلبات مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية للتأكد من دقة البيانات واستفياء الشروط المطلوبة، وأكدت أن من سينطبق عليهم الشروط سيتم توجيههم إلي البنوك من أجل الحصول على موافقة ائتمانية مبدئية من أحد البنوك ثم تسليم السيارة القديمة لتخريدها.

1600 جنيه أقل قسط شهري

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أقل قسط لشراء السيارة الجديدة في مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما سيكون 1600 جنيه شهريا لمدة 10 سنوات.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس أن الوزارة ستعلن عن موديلات وأنواع وأسعار السيارات التي ستدخل ضمن المبادرة والتي سيصل عددها إلى 9 شركات تصنيع محلية.

استغلال الغاز الطبيعي

وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق غاية مزدوجة تضمن تحقيق الاستغلال الأمثل لكنوز الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها خلال السنوات القليلة الماضية التي بدأت بحقل ظهر في البحر المتوسط عام 2015.

وتعتمد خطة الحكومة على محورين رئيسين أولهما استفادة المصريين بشكل أكثر فعالية مما يمثل حصولهم على نصيبهم من الكنوز المكتشفة بطريقة غير مباشرة بينما المحور الثاني تقليل النفقات والدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة.

80% نسبة تراجع دعم المنتجات البترولية في الموازنة

وبدأت الحكومة جنى ثمار كنوز غاز المتوسط بعدما استطاعت تقليص الدعم الموجه إلى المنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة بنسبة تقترب من الـ80% في مدة لا تزيد عن 4 سنوات فقط.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة سجل الدعم الموجه للمنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي نحو 28 مليار جنيه فقط متراجعا من اكثر 120 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018 لتصل جملة ما نجحت الدولة في توفيره وترشيده نحو 93 مليار جنيه.

وتدعم الدولة بتوجيهات القيادة السياسية المحور الأول من خطتها وهي تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري من كنوز غاز البحر المتوسط بطريقة غير مباشرة في اتجاهين ومشروعين قوميين الأول هو التوسع في أمداد المنازل والوحدات السكنية بالغاز الطبيعي بينما المشروع القومي الثاني هو إطلاق مبادرة رئاسية لإحلال السيارات الملاكي القديمة التي مر عليها 20 عام واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي.

دعم من الدولة بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستفيد

وكانت نيفين جامع، أعلنت على هامش افتتاح معرض تكنولوجيا إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عام أن المستفيد من المبادرة سوف يستفيد بدعم من الدولة بحد أقصى 50 ألف جنيه يشمل قيمة تخريد السيارة القديمة، على أن يعتبر هذا الدعم الذي يدعى الحافز الأخضر مقدما لشراء للسيارة الجديدة، مشيرة إلى أن تحديد قيمة الحافز الأخضر سيتحدد بحسب قيمة ونوع السيارة الجديدة التي سيشتريها المواطن.

مبادرة إحلال السيارات القديمة لم تغفل حقوق أصحاب المعاشات وتدرس حاليا كيفية إستفادة أصحاب المعاشات من المبادرة، حيث أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ستدرس موقف أصحاب المعاشات ممن هم فوق سن الـ60 عاما، بشأن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما.