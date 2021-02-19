جامعتا القاهرة وعين شمس: مسحة لكل الطلاب قبل الإقامة بالمدينة الجامعية

كشف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة ستبدأ من الأسبوع المقبل استقبال طلابها بالمدن الجامعية وذلك قبل انطلاق موعد الامتحانات بفترة.

ولفت إلى أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق لاستقبال الطلاب وإجراء عمليات التطهير والتعقيم الدوري المنشآت الجامعية، وذلك وفقا للخطة الموضوعة من قبل مجلس الجامعة بشأن مجابهة المرض بالتنسيق مع الجهات المعنية

وكشف رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقرر إجراء مسحة طبية لجميع الطلاب المقرر تسكينهم بالمدن الجامعية قبل الالتحاق بالمدن، وكذلك إجراء الكشف الطبي الشامل لهم، وذلك للتأكد من سلامتهم والوهم من المرض، فضلا عن العمل دوريا على الكشف الطبي لهم و بعد الالتحاق وعمل الفحوصات اللازمة في حال ظهور أي أعراض، مؤكدا أن إمكانيات جامعة عين شمس الطبية تؤهلها لعمل أي شيء.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن مجلس الجامعة لا يألوا جهدا في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع منتسبي الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة توفر كل إمكانياتها بالتزامن مع خطط الدولة لمجابهة تفشي مرض كورونا.

جامعة القاهرة: فحوصات شاملة لطلاب المدن الجامعية قبل الالتحاق تشمل عملة مسحة طبية

في الوقت نفسه، كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة: فحوصات شاملة لطلاب المدن الجامعية قبل الالتحاق تشمل عملة مسحة طبية، أنه تقرر استقبال طلاب المدن الجامعية بنين وبنات، لمختلف الكليات بالجامعة بدءا من الأربعاء المقبل الموافق 24 فبراير الجاري، وذلك وفقا لمخطط زمني محدد ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقرر عمل فحوصات شاملة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية قبل الالتحاق، وذلك للتأكد من خلوهم من مرض فيروس كورونا، لافتا إلى أن الفحوصات كاملة تشمل الكشف الحراري و المسحة الطبية، مؤكدا أن إمكانيات جامعة القاهرة تؤهلها لهذا الإجراء، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بجميع الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية الطلاب وجميع منتسبي الجامعة من المرض.