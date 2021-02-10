12 محظورا داخل المدن الجامعية أثناء الامتحانات أبرزها التجمعات

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020-2021، وذلك وفقاً لمنظومة التعليم الهجين، والمزمع انطلاقها عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري.

وأعلنت العديد من الجامعات بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وعودتهم لغرفهم قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ72 ساعة، كي يتثنى لهم مراجعة المواد العلمية قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الممنوعات أثناء الإقامة في المدن الجامعية خلال فترة الامتحانات:

1- يحذر الخروج من الغرفة المخصصة لكل طالب دون ارتداء كمامة.

2- الالتزام بالتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت والحرص على النظافة العامة.

3- يحظر إلقاء القمامة بالطرقات وفي الأماكن غير المخصصة لها.

4- يمنع استخدام الأدوات الشخصية للآخرين، خاصة فيما يتعلق بادوات الأكل و الشرب.

5- منع التجمعات داخل الغرف او في الأماكن كالملاعب أو المطاعم.

6- الالتزام بتعليمات مشرفي الأدوار فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية.

7- يُمنع استخدام أي أدوات أو ألعاب أو وسائل ترفيه تكون ناقلة للعدوى

8 - يُمنع نهائيا التدخين بالغرف والطرقات أو داخل المباني.

9- يُحظر نهائياً تواجد الشيشة، أو العمل على جلبها واستخدامها داخل المدن الجامعية.

10- يمنع نهائياً التأخر خارج المدن الجامعية عن الوقت المسموح به.

11- يُمنع على الطلاب حرق أي متعلقات أو أوراق داخل غرف الإقامة.

12- تُمنع التجمعات بحجة الاستذكار الجماعي أو للمراجعات داخل غرف الإقامة أو في المكتبات والاستراحات.

وتجري الجامعات الحكومية والخاصة حالياً، عمليات تعقيم فوري وشاملة لجميع منشآت المدن الجامعية، تمهيداً لإستقبال الطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 72 ساعة.

وعقد مجلس شؤون المعاهد برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعه الدروي، لمناقشة الاستعداد لعودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2020، فضلًا عن وضع خطط كل الاحتمالات الممكنة، وانتظار ما يستجد من قرارات بشان الدراسة عن لجنة أزمة كورونا.