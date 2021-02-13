المدن الجامعية بالإسكندرية تبدأ استقبال الطلاب الأربعاء

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الانتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وأكد «جابر» في بيان رسمي، اليوم السبت، اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية اللازمة بجميع مباني المدن الجامعية، التى سيتم الالتزام بها، ومنها توجه الطالب أو الطالبة مباشرة لغرفته التي كان مقيمًا بها قبل مغادرته بدون أي إجراءات للتسكين، ومنع الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامات الطبية، وتجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن، والالتزام التام بتعليمات السلامة والاجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي - ارتداء الكمامة - استعمال المطهرات - غسيل الايدي بصفة مستمرة)، والتعاون مع اجهزة الإشراف والامن للاطمئنان على سلامة الطلاب بصفة دورية.

شروط عودة الطلاب إلى المدن الجامعية بالإسكندرية

ووضعت الجامعة عدة شروط ألزمت بها الطلاب داخل المدن الجامعية، تشمل:

1- يُمنع منعًا باتًا الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامة الطبية.

2- يتوجه الطالب/الطالبة مباشرة لغرفته التي كان مقيمًا بها قبل مغادرته، بدون أي إجراءات للتسكين.

3- تجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن.

4- الالتزام التام بتعليمات السلامة والاجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي - ارتداء الكمامة - استعمال المطهرات - غسيل الأيدي بصفة مستمرة).

5- التعاون مع أجهزة الأشراف والأمن للاطمئنان على سلامتكم.