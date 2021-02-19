إضراب موظفي الخطوط التونسية بسبب تحفظ «تاف» التركية على حسابات الشركة

أعلنت نقابات الخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، الدخول في إضراب مفتوح، وتعطيل حركة النقل الجوي وكافة الرحلات حتى الداخلية منها، بسبب إحدى الشركات التركية.

ويمكن للطائرات التابعة لشركات النقل الجوي الأجنبية الهبوط بطائراتها في المطارات التونسية، لكن سيتوقف نشاط إفراغ هذه الطائرات بسبب إضراب العاملين في الخطوط الجوية التونسية، وقد يصل الأمر إلى إلغاء رحلاتها إلى تونس، أو تأجيلها.

وسبب الإضراب هو قيام شركة «تاف» التركية، المستغلة لمطار النفيضة، بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية لمجمع الخطوط التونسية.

وبحسب الخطوط التونسية، فإن المستحقات لدى الشركة التركية، تقدّر بنحو 267 مليار دينار تونسي (ما يعادل 80 مليون يورو).

وأعلنت الشركة التركية، أن المبلغ يمثل ديونا تجارية خاصة بمطار النفيضة والمنستير، وقد تراكمت لمدة سنوات، مطالبة الخطوط التونسية، بتسديد ولو جزء من ديونها.

وشهد مطار تونس قرطاج، منذ صباح اليوم، تعطلا في بعض الخدمات، ودخول أعوان المطار التابعين لشركة الخطوط التونسية، في إضراب تحوّل إلى اعتصام مفتوح بالمطار، للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وألقى أمين عام الاتحاد، كلمة عبّر فيها عن مساندة اتحاد الشغل، لهذا التحرك الهادف لإنقاذ الناقلة الجوية من الإفلاس، وبيع رأس المال الوطني.

ودعا أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، في كلمته خلال تجمع احتجاجي لعمال شركة الخطوط الجوية التونسية اليوم، ضد الشركة التركية، إلى تنفيذ إضراب في كل المؤسسات للتصدي لمخطط الحكومة الرامي إلى خصخصة القطاع العام.

وجاء الإضراب المفتوح، لـ«تجديد المطالبة بإنقاذ الشركة الوطنية التي تواجه شبح الإفلاس خاصة بعد إصدار قرار حجز على أرصدتها المصرفية بمقتضى شكوى رفعتها ضدها الشركة التركية «تاف تونس» المستغلة لمطار النفيضة»، وفق تأكيد المسؤول النقابي.