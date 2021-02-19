90 محضرا ضد مخابز بلدية و6 محاضر لبقالي التموين في حملات ببني سويف

أعلن المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف، جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية على مدار الأسبوع الماضي بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال «وصفي»، في تصريح صحفي، اليوم، إن الحملات أسفرت عن ضبط 90 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وتحرير المحاضر اللازمة ضدها، بواقع 13 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و12 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و18 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و4 محاضر للتصرف في 15 جوال دقيق مدعم، و 23 لعدم صرف بون صرف للمواطنين، و8 محاضر لبيع وهمي.

وأشار إلى تحرير 6 محاضر للبدالين التموينيين، لعدم مزاولة النشاط أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وذلك من خلال المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 80% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 150 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر و50 كجم لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتحرير4 محاضر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحرير 45 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و25 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، ومحضر لأحد المخابز السياحية لممارسة النشاط دون ترخيص.

ولفت إلى البدء في إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12من المتقدمين لمشروع «جمعيتي»، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بقرى ببا وناصر وجار متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية.

وأضاف أنه جرى تحرير محضرين لمستودعي بوتاجاز تبين غلقها أثناء مواعيد العمل، ومحضر لطلمبة رصيف بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1000 لتر بنزين وسولار.

وأضاف أن الحملات شملت المرور على جميع محطات البترول بالمحافظة للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات بالأسعار المقررة، فضلاً عن المرور بصفة دورية على مستودعات ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها.

وتكثف أجهزة المديرية الرقابية مرورها اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في حين تم البدء في إجراء المعاينات الأولية لعدد 12 من المتقدمين لمشروع "جمعيتي" ضمن مبادرة (حياة كريمة) بقرى ببا وناصر.