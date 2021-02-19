الإفتاء تطالب بتنظيم النسل: الإسلام لم يدع لكثرة الإنجاب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيم النسل باستخدام الوسائل اللازمة؛ ذلك إذا لم يقتدر الأب على توفير الحياة الكريمة لهم.

وأضافت الدار في فيديو «موشن جرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بها، أنه لا يوجد نص شرعي صحيح يمنع من ذلك، فعن جابر بن عبد الله قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل».. وقليل طيب فيه غناء، خير من كثير ضعيف لا يغني.

وأوضحت دار الإفتاء في الفيديو أن الإسلام لم يفرض عددا معينا من الأطفال ننجبهم.. ولم يدع إلى كثرة النسل دون ضوابط، مشيرة إلى أن الإسلام أوجب إحسان تربية الأبناء على كل المستويات.. واعتبر الأولاد أمانة حذر من التفريط فيها.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول».

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المنابر تحتشد لمواجهة الزيادة السكانية

يذكر أن منابر الجمهورية على مستوى الجمهورية، احتشدت اليوم، للحديث حول تنظيم النسل في الإسلام، في ظل توجيهات الدولة المصرية، والرئيس السيسي بمعالجة قضية الزيادة السكانية وتنظيم النسل.

وتحدثت خطبة الجمعة، اليوم، عن «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية»، حيث أكدت الخطبة علي ضرورة معالجة قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، فتنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، ويدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية، والمتأمل في الشريعة الإسلامية، يجد أنها أولت إعداد الإنسان عناية خاصة، بداية من تكوين الأسرة، مرورا بمراحل الحمل، والولادة، والرضاعة؛ فكفلت له حقه في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين، حتى ينمو في صحة جيدة.

أوضحت الخطبة الموحدة أن تنظيم النسل ضرورة شرعية، ويدخل بقوة في باب الأخذ بالأسباب، فالعبرة ليست بالكثرة العددية؛ وإنما بالصلاح، والنفع، فإن القلة التي يرجى خيرها وبركتها، خير من الكثرة التي لا خير فيها، وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين».