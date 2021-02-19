الدين بيقول إيه؟.. تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية وأمر حتمي

تُعد الزيادة السكانية إحدى الأزمات الرئيسية التي تواجه الدولة المصرية، حيث دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم النسل ومواجهة خطر الزيادة السكانية، بنشر الوعي، باعتبارها تحدياً كبيراً للدولة والمجتمع والنمو الاقتصادي.

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد في خطبة الجمعة، اليوم، أن قضية تنظيم النسل من المتغيرات وليست من الثوابت، وتدخل في عمق تجديد الخطاب الديني، فحكم تنظيم النسل في واقعنا المصري الراهن ضرورة شرعية، والحكم فيه يتجاوز القول بالحِل إلى درجة الضرورة الواجبة.

وأوضح الوزير أن الأمر في تنظيم الإنجاب لا يقاس بقدرات الأفراد وحدهم منفصلة عن قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومسكن ومرافق ونحو ذلك، والولد حجة لك أو عليك، ومن قصَّر في حق ولده فهو آثم شرعًا، وإذا كانت القدرة على الإنفاق شرطًا للزواج فهي من باب أولى شرط للإنجاب.

وأضاف: «يجب أن يُعطى الطفل حقه في الرعاية كاملاً غير منقوص، وولد واحد صالح خير من كثرة كغثاء السيل، والأنبياء عندما طلبوا الولد إنما طلبوا الولد الصالح لا مطلق الولد، والولد الفاسد عبء كبير على والديه في أمر دينهما ودنياهما، والوفاء بحق الطفل في الرضاعة الطبيعية مطلب شرعي».

تنظيم النسل أمر حتمي

الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أكد في مقال له بمجلة «الأزهر»، أن الإسلام دين النظام في كل شيء، وتنظيم الأسرة لا يختلف عن تنظيم أمر المعيشة والنفقة بالنسبة لما يصل إلى يد الإنسان من موارد، فالمرء مطالب بأن يوائم بين موارده وبين ما تتطلبه احتياجات أسرته، فإذا زادت أعباء الأسرة وقلت الموارد اختل ميزان حياة الأسرة، وعاشت في ضيق وشدة، والأمر كذلك فيما يتعلق بالدولة التي تتحمل مسئولية رعاية مواطنيها، فإذا كانت كثرة الإنجاب ستسبب خللًا في ميزان حياة المجتمع نتيجة لزيادة الإنفاق عن الموارد، فإن تنظيم الإنجاب يكون أمرًا حتميًا حتى تستطيع الدولة أن توفر للمواطنين حياة كريمة.

تنظيم النسل حلال

يُذكر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حسم الموقف الشرعي في ملف تنظيم النسل، ففي لقاء للرئيس السيسي، على مسرح الجلاء، مع قيادات الجيش والشرطة وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والأزهر والكنيسة، سأل الرئيس شيخ الأزهر حول حكم تنظيم النسل في الإسلام، ورد شيخ الأزهر بقوله: «حلال حلال حلال»، مؤكدًا أن تنظيم النسل في الإسلام أمر مشروع.

وأطلقت دار الإفتاء المصرية هاشتاج عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، تحت عنوان «تنظيم_النسل_جائز»، حيث أكدت الدار أن القائم بتنظيم النسل أو مؤيده ليس متدخلاً في قدر الله أو معترضًا عليه لأنه من باب الأخذ بالأسباب.