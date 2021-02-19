«الأوقاف»: تنظيم النسل من وفاء بر الوالدين للأبناء

قال الدكتور كمال السباعي، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، إن الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان عمارة الأرض وإصلاحها، وهذا البناء والإصلاح يتطلب بناء إنسان قوي قادر على خدمة الدين والوطن، وقضية تنظيم النسل من وفاء بر الوالدين للأبناء لأن رب الأسرة مسؤول عن أبنائه من حيث التربية والتأهيل والإعداد والتنشأة القويمة، وتنظيم النسل أخذ في الاسباب العلمية، مستشهدا بقول الرسول: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول».

وأضاف السباعي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «EXTRA NEWS»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن المحافظة تشهد اليوم افتتاح مسجدين، الأول «نصر الدين القبلي» بقرية دمليج بمركز منوف، وبُني على طابقين، على مساحة 320 مترًا بتكلفة 3 ملايين جنيه، والثاني «المرحوم عصمت السادات» بقرية ميت أبو الكوم بمركز تلا، على مساحة 400 متر، ومكون من طابقين.

وأشار وكيل الأوقاف بالمنوفية، إلى أن الافتتاح سيحضره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإلقاء خطبة الجمعة، بحضور اللواء إبراهيم أخنج أبوالعيون، محافظ المنوفية، لافتا إلى أنه تم فرش المسجدين على نفقة الوزارة، ما يدل على الجهد المشكور لإعمار بيوت الله.

وأوضح وكيل الأوقاف، أن هناك افتتاحات مقبلة للمساجد، ومازالت بعض المساجد تحت التجديد، وبمجرد الانتهاء منها وتسليمها للإدارة الهندسية سيُعلن افتتاحها قريبًا.

وتحشد وزارة الأوقاف، منابرها على مستوى الجمهورية، اليوم، للحديث حول تنظيم النسل في الإسلام، حيث جاء موضوع خطبة الجمعة للحديث عن «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

وأكدت الوزارة أنه في إطار دورها التثقيفي والتوعوي بقضايا المجتمع وفق صحيح الدين، قررت تخصيص خطبة الجمعة لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، ويدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.