الري: لا صحة لتحميل المزارعين تكاليف تبطين الترع

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه لا صحة لتحميل المزارعين تكاليف تبطين الترع، مؤكدًا أن الدولة تتحمل تكاليف المشروع بالكامل، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، سيتم دفعها من ميزانية الدولة، موضحًا أن المرحلة الأولى ستنتهي في منتصف العام القادم.

وأضاف «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع فضائية extra news، أن التكلفة بالكامل أن المشروع يتضمن الترع والشبكات ذات الأولوية في المشاكل وتشمل جميع المحافظات والمعيار الأساسي للمشروع توصيل المياه للترع المتعبة، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والتسهيل على المزارعين.

العدالة في توزيع المياه

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن عدد مراحل المشروع سيتم تحديدها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وفقا للمخطط الزمني: «نسير بمعدلات ممتازة وبالتعاون مع مبادرات أخرى منها «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن هناك ردود فعل إيجابية حول المشروع، من حيث تأكيد المزارعين أن المياه أصبحت تصل للترع خلال يومين فقط، بالإضافة إلى العدالة في توزيع المياه.