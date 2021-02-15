رئيس مدينة دسوق تتابع مشروع تبطين الترع وحملات النظافة

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالمتابعة الميدانية على المشروعات القائمة

وأجرت «ماضي»، جوولة تفقدية، اليوم، بأعمال تغطية ترعه جريده المتفرعه من ترعة شابه ضمن الخطه الاستثماريه للرى بطول ٦.٥ كيلو التابعة للوحدجة المحلية لقرية شابة بحضور ومتابعة محمد جميل نائب رئيس المدينة لشئون القرى، الدكتور على عامر رئيس قرية شابة ، فريق العمل من مهندس الرى فريق العمل من مهندس الرى بحضور المهندس مدحت جابر، هندسة رى غرب سيدى سالم والمهندس، نبيل الشرقاوى مشرف الموقع.

كما تابعت حملات النظافة بشوارع دسوق لرفع كفاءة النظافة الدورية والتأكد من رفع تراكمات القمامة المتراكمة والمتولد اليومى من القمامة بالفترة الثالثة تحت اشراف نواب رئيس رئيس المركز والمدينة احمد عيسى، أحمد سلطان ورؤساء الاحياء رئيس حى شمال اشرف داوود ورئيس حى جنوب، ووليد فاروق ونوابهم وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة

ووجهت إلى استمرار أعمال التطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورش المصالح الحكومية والمدارس وشوارع المدينة بين ورديات اعمال النظافة الصباحية والمسائية، وتابعت حملات رش وتطهير حى جنوب ومكاتب البريد والمواقف وأماكن الباعة الجائلين بالمدينة والقرى وتطهير ماكينات الصراف الآلي أمام البنوك ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية ومازال العمل مستمر تباعا على فترات مختلفة بكافة المناطق يوميا ، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.