العثور على جثة شاب مجهول بإحدى الترع.. وضبط 230 تذكرة هيروين في المنيا

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بترعة قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على جثة لشاب مجهول، ملقاة بترعة سري باشا، بقرية بلنصورة بمركز شرطة أبوقرقاص.

وكلف مدير الأمن العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بالمنطقة الجنوبية، بالتحري حول الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، نجح رجال البحث الجنائي، في ضبط عاطلين ببني مزار، يتزعمان تشكيلا عصابيا للتجارة في المخدرات، أحدهما هارب من حكم المؤبد، والثاني لديه 18 سابقة، وبحوزتهما 230 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي كبير، وسلاح ناري، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، تلقى إشارة من العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة بني مزار، بتمكن حملة أمنية مكبرة من القبض على تجار مخدر الهيروين.

أسفرت الحملة التي قادها الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث المركز، والرائد الحسيني جابر والنقباء محمد الجبالي، ومصطفى عارف، عن القبض على «أ. ك.ع»، 30 عاما، عامل ومقيم بندر دائرة المركز وشهرته «توتا» وبحوزته 140 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح ناري ومبلغ مالي 2750 جنيها، وهارب من حكم بالمؤبد، والقبض على «ا.ر.ا»، 26 عامًا، عاطل ومقيم بندر بني مزار، وشهرته «فتيلة» والسابق اتهامه في 18 سابقة وبحوزته 90 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالى 200 ألف جنيه، وسلاح ناري، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.