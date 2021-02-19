وفد روسي يزور مزارع الفراولة بالإسماعيلية لتصدير 300 طن يوميا

زار وفد روسي، ظهر اليوم الجمعة، عدة مزارع فراولة، بنطاق محافظة الإسماعيلية، استعدادا لفتح أسواق وتصدير المنتج للاتحاد الأوربي، رافقه المهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس علي غنيم، مدير الشؤون الزراعية، مصنع لتعبئة وتغليف وتجميد الفراولة بالمنطقة الصناعية.

واتفق الوفد على تصدير 300 طن يوميا من محصول الفراولة خلال شهري أبريل ومايو المقبل، مع انطلاق موسم الفراولة في الإسماعيلية.

وقال الدكتور محمود عبد القادر، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، إن الإسماعيلية تعتبر من أولى المحافظات التي تشتهر بزراعة وتصدير الفراولة للأسواق الخارجية.

وأضاف أن المحافظة تطبق أحدث الأساليب الزراعية المتطورة في الزراعة المكشوفة والمحمية وتتخذ كافة الإجراءات لإنتاج غذاء صحي وآمن وخال من المبيدات.

وتابع بأن الإسماعيلية حاصلة على أعلى معدلات المواصفات الدولية وشهادات الآيزو، ولذلك تمتع بمميزات التصدير والإنتاج للعديد من المحاصيل التسويقية المهمة على مستوى الجمهورية في الأسواق العالمية.

وقال المهندس أحمد عبد الفتاح، مدير البساتين، إن الهدف من تصدير الفراولة زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، وزيادة دخل المزارع الإسماعيلي، في ظل جائحة كورونا، التي تجتاح العالم وانتعاش الاقتصاد المصري، بزيادة التصدير وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع.

وقال ان المزارع الاسماعيلي لدية وعي وخبرة كبيرة في تطبيق الممارسات الزراعية الصحية ومعرفة شروط التصدير جيدا.

وفي السياق ذاته، أبدى الوفد الروسي إعجابه الشديد بمستوى جودة محصول الفراولة الإسماعيلية، والمعاملات التي تتم أثناء الزراعة، من مكافحة بيولوجية والتسميد الحيوي، ونظافة المحصول، وكذلك معاملات ما بعد الحصاد من فرز وتعبئة وتجميد.