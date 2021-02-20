بعد ارتفاع أسعار الأجهزة.. كيف تحصل على قرض الزواج في عدد من البنوك؟

حالة من الاستياء الشديد سادت الأسواق المصرية، بعد خبر ارتفاع قيمة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 15% و30%، ما يضطر الكثير من المقبلين على الزواج إلى الحصول على قرض من البنوك المختلفة حتى يتمكنوا من شراء الشقة السكنية وتشطيبها.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض الزواج في عدد من البنوك، كالتالي:

البنك الأهلي المصري

مزايا قرض الزواج من البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك للموظفين والعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص أو من يعمل بالأعمال الحرة.

- يبدأ القرض من 5 الآف جنيه ويصل حتى نصف مليون جنيه مصرى.

- يمنح البنك الأهلي المصري، قرض الزواج بقيمة تصل لمليون جنيه، في حالة واحدة فقط، إذا قام طالب القرض بتحويل مكافأة نهاية خدمته للبنك.

- فترة سداد تصل حتى 10 سنوات.

- يمكن الحصول على القرض دون ضامن.

- يقوم البنك بفتح حساب جاري مجانا عند الحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض الزواج

- ألا يقل دخل المتقدم للحصول على قرض من البنك الأهلى المصري عن 500 جنيه.

المستندات المطلوبة

- يقوم طالب القرض بتقديم خطاب معتمد من جهة العمل لإثبات دخله الشهري.

- تقديم صورة البطاقة الشخصية السارية لطالب القرض.

إحضار إيصال حديث لأحد المرافق (غاز، كهرباء، مياه).

بنك البركة

مزايا قرض الزواج

- يصل الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 3 آلاف جنيه.

- أن يكون الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالخارج 5 آلاف جنيه.

- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 200 ألف جنيه، ويجب سداد مقدم 10% من قيمة التمويل.

- يجب أن يتم مراعاة أن يكون القسط الشهري لا يزيد على 50% من قيمة الدخل الشهري.

- تصل مدة سداد القرض إلى 5 سنوات.

بنك ناصر

مزايا الحصول على قرض شقة الزوجية

ـ يجب مراعاة مدة قسيمة الزواج، حيث إنه يجب ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبه للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح هذا التمويل مع التأشير على وثيقة الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويل.

ـ يتم حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

ـ يجب ألا تزيد مدة منح التمويل عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

ـ يجب ألا تزيد نسبة عبء الدين 75% من صافى الدخل الشهرى للعميل وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام.

ـ يجب لا يقل سن مقدم طلب التمويل عن 21 عاما.

ـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 10.5% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

ـ يجب تحويل الراتب في حالة عدم وجود ضامن.