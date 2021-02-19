إزالة 500 حالة إشغال وتشميع 6 منشآت لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالجيزة

قامت محافظة الجيزة بشن حملة لإزالة المخالفات القديمة منذ 30 عاما الملاصقة للعقارات، حيث شنت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي ، حملة مكبرة بإزالة كل التعديات ومخالفات خط التنظيم التي تعوق أعمال تطوير شارع سليمان جوهر بعد النجاح في منع ارتداد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث الدقي.

إزالة 500 إشغال

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم شن حملات مكبرة بأحياء جنوب الجيزة والطالبية ومركز أوسيم أسفرت عن رفع نحو 500 حالة إشغال متنوعة، استهدفت تحقيق الانضباط وإحداث سيولة مرورية ورفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

تشميع 6 منشآت

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم غلق وتشميع 6 منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية، شملت مخازن للملابس والأحذية والجلود، والتي بها مواد قابلة للاشتعال تستخدم في صناعة الأحذية ومصنع حلويات يستخدم مواد غير مصرح بها ولا يتبع إجراءات الحماية المدنية.

وقاد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات بشوارع مسجد الرحمن ومجمع المدارس والأربعين والمسابك بقرية بشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم، في إطار تكليفات محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لأداء المراكز والمدن والاستمرار بشن حملات لإعادة الانضباط.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم لأي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة، كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم، لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلًا عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.