نقل «عفش» قاطني العمارة المحترقة على دائري الجيزة (صور)

بدأت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة كرداسة، بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الخميس، في إخلاء منقولات قاطني العمارة المحترقة على الطريق الدائري، باستخدام أوناش رفع عملاقة، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد ما يقرب من 20 يوماً من نشوب الحريق في مخزن أحذيه ببدروم العقار.

إغلاق جزئي للدائري

وأكد مصدر مسئول بديوان عام محافظه الجيزة أنه تم إزالة جدران الدورين الأول والثاني من العقار، بسبب ظهور تصدعات في المبنى، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت من تواجدها بمحيط العقار بالكامل، كما أغلقت أسفل كوبري الطريق الدائري، إضافه إلى غلق حارة مرورية أعلى الطريق الدائري، بالقرب من العقار، أثناء القيام بأعمال نقل منقولات قاطني العقار.

وقال المصدر إن اللجنة، التي جرى تشكيلها لمعاينة عمارة الدائري المحترقة، تضمنت مهندسين من المحافظة، ومتخصصين في أعمال البناء بوزارة الإسكان، قدمت تقريراً شاملاً عن الحالة الإنشائية للمبنى، بعد إجراء المعاينة اللازمة.

رفض التصالح

وأوضح المصدر أن صاحب العقار اشترى قطعة الأرض المُقام عليها المبنى خارج الحيز العمراني المعتمد في عام 2013، وقام بالبناء عليها دون ترخيص، وأنشأ بها مخزناً للأحذية، وزاول نشاطه أيضاً بالمخزن بدون ترخيص، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، والوقاية من المخاطر الكيميائية بالمخزن، رغم علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية، لافتاً إلى أن صاحب العقار تقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن طلبه قوبل بالرفض.

108 وحدات سكنية

يذكر أن العقار مكون من 14 طابقاً، بواقع 9 شقق في الدور الواحد، أي بإجمالي قرابة 108 وحدات سكنية، شقق بخلاف المخزن والمحلات المتواجدة بالدور الأرضي، وتوجد 10 وحدات مأهولة بالسكان فقط في العقار، أما باقي الشقق غير مأهولة.

وأشار المصدر إلى تكليف لجان من الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ملاك المخازن والمصانع غير المرخصة الموجودة أسفل العقارات السكنية، أو التي لا تتبع إجراءات الحماية المدنية حفاظاً على سلامة المواطنين وقاطني العقارات، لافتاً إلى أن المحافظة خصصت 4 أرقام تليفونات للمواطنين للإبلاغ عن المخازن والمصانع المخالفة، وهي «35800722- 35869371- 35869193- 35863004»

موقف العقارات المجاورة

وكلفت النيابة الإدارية الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كلياً، ومراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها، واتخاذ إجراءات الغلق الإداري والفوري، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات، وإبلاغ النيابة الإدارية بكل ما تمّ اتخاذه من إجراءات.