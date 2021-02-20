اعترافات قاتل شريكه فى الأقصر: استحل شقايا وأكل تحويشة العمر وضيعني

قال «صبحى . س»، 45 سنة، المتهم بقتل شريكه عامل 38 سنة، فى منطقة القرنة بالأقصر، إنه اضطر لارتكاب الجريمة انتقاما منه بعد أن وثق فيه ونقل كل أمواله إليه لكنه تهرب منه ورفض رد أمواله أو التوقيع على إيصال أمانة بالمبلغ الذى حصل عليه منه، مشيرا إلى أنه قام بشراء قطعة أرض وسجلها باسم المجنى عليه، وذلك من أجل الاتجار بها، لكنهما فشلا فى إعادة بيعها وعندما طالب المجنى عليه بالمبلغ الذى دفعه أو التوقيع على إيصالات أمانة رفض، فقام بقتله.

تحويشة العمر

«استحل شقايا وأكل تحويشة عمرى».. هكذا واصل المتهم اعترافاته، مشيرا إلى أنه استعان بنجل شقيقته لتنفيذ الجريمة، حيث قررا قتل المجنى عليه انتقاما منه لاستيلائه على أمواله وشرح المتهم تفاصيل العلاقة بقوله: «اتفقنا على شرا ء قطعة أرض بحكم أننا شركا فى التجارة ونبيعها بعد كده والمكسب بالنص، قال لى مفيش معايا فلوس، قلت له أنت صاحبى وهشيلك ودفعت المبلغ وقلت مش مشكلة ونبقى بعد كده نقسم المكسب بالنص».

مماطلة ورفض

وأضاف المتهم أن شريكه المجنى عليه، فشل فى بيع قطعة الأرض أو التصرف فيها فتوجه إليه وطلب منه رد المبلغ نصيبه أو التوقيع على إيصالات أمانة حتى يضمن حقه، لكنه رفض وقام بمماطلته والتهرب منه أكثر من مرة: «حفيت عليه عشان فلوسى بس هو ولا فى دماغه».

طريق مهجور وخناقة تنتهي بجريمة قتل

وأضاف المتهم أنه قرر عقب ذلك قتل شريكه، حيث استعان بنجل شقيقته وقام باستدراج المجني عليه بسيارة القتيل إلى طريق مهجور بمنطقة القرنة فى الأقصر بينما قام نجل شقيقته بانتظاره بالقرب من مكان الواقعة بدراجة نارية، حتى يتمكن من الهرب عقب تنفيذ جريمته: «لما وصلنا طلبت من المجني عليه التوقيع على إيصال أمانة إلا أنه رفض، مرضيش، شدينا مع بعض، خرجت مسدس كان معايا وضربته طلقة وبعدين طعنته بسكين» ثم سرق هاتفه ولاذ بالهرب بمساعدة المتهم الثانى، تمت إحالة المتهمين للنيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات