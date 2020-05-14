ضبط 1200 مسدس تركي الصنع في ولاية القضارف السودانية

ضبطت الأجهزة الأمنية في ولاية القضارف (شرق السودان)، 1192 مسدس عيار (9) ملي تركي الصنع بجانب 7 أجهزة للكشف عن الذهب مهربة من وﻻية كسلا (شرق).

وتفقد والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم وأعضاء لجنة أمن الوﻻية بمقر شرطة الجمارك بالقصارف كميات الأسلحة التي ضبطتها شرطة مكافحة التهريب.

وأشاد والي القضارف المكلف بقوات الشرطة ودورها في مكافحة أشكال التهريب المختلفة، ووجه ببذل المزيد من الجهود والتنسيق المشترك بين القوات النظامية لتفكيك عصابات التهريب، وإغلاق المنافذ والثغرات التي يستخدمونها.

من جانبها، ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الخرطوم شهدت مساء أمس وصباح اليوم اتصالات مكثفة بين مختلف الأطراف السياسية لتطويق واحتواء الأزمة التي نشبت بين مجلسي الوزراء والسيادة.وكان مجلس السيادة أصدر بيانا صحفيا أمس أشار خلاله إلى أن هناك إجماعا على إعفاء وزير الصحة الدكتور أكرم التوم من منصبه ثم عاد وسحب الخبر من حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أعقبه بيان من مجلس الوزراء نفى ما جاء في بيان مجلس السيادة، فسارع الأخير إلى نشر البيان من جديد.

وقالت وكالة "سونا" إن عددا من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وقيادات قوي الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، وشخصيات وطنية مستقلة تُجري اتصالات مكثفة بمختلف الأطراف لتطويق الأزمة والحد من مضاعفاتها والتوصل لتفاهمات تنزع فتيلها.

وأعرب وسيط، فضل حجب اسمه، في تصريح لوكالة السودان للانباء، عن ثقته بحس المسئولية السياسية والوطنية لدى كل الأطراف وقدرتهم على تجاوز هذه الخلافات حول تفاصيل يمكن ويجب التوافق عليها.

وأضاف أن هذه الأزمة تأتي على خلفية جائحة كورونا التي عطلت مظاهر الحياة ووضعت مزيدا من الضغوط على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلا جراء الأزمة الاقتصادية والصراعات القبلية الجهوية التي تنشر التوتر والمخاوف في البلاد مما يتطلب إعلاء حس المسئولية وتوحيد الجهود للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.