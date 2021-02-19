نائب دمياط يبحث توصيل الغاز لقريتي عزب النهضة والبصارطة

ناقش محمد أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «مستقبل وطن» عن محافظة دمياط، سبل توصيل الغاز لقريتي عزب النهضة والبصارطة ومنطقة عوض حسن، في استجابة لطلبات المواطنين للارتقاء بالمحيط البيئيّ والمجتمعي والعمراني.

والتقى النائب، بالمهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة الغاز، والمهندس ناصر، نائب رئيس الشركة، بحضور محمد إبراهيم، مدير مكتب النائب، لمناقشة بعض طلبات المواطنين، واحتياجات توصيل الغاز للمواطنين، حيث ناقشهم النائب في إمكانية توصيل الغاز لقريتي عزب النهضة والبصارطة ومنطقة عوض حسن التابعة لمدينة دمياط.

وأكد رئيس الشركة على تضافر الجهود وتحقيق الجودة في الخدمات، وفقا لتعليمات محافظ دمياط، ورئيس الشركة القابضة للغازات، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق ومعاينات لمنطقة عوض حسن، وتم عمل الرسومات الهندسية بها 220 قطعة أرض منها 122 قطعة، ما بين مبني وتحت الإنشاء، والباقي قطع أراض كما تم عمل المقايسات لها، تمهيدا لتنفيذ المشروع.

هذا وتقدم النائب بطلب لمحافظ دمياط لتوصيل الغاز الطبيعي للقريتين، وتم تحويله إلى الشركة القابضة، ويُعرض حاليا على إدارة الشركة بالقاهرة، لاتخاذ القرار اللازم بشأن القريتين، والأسلوب الأمثل لتوصيل الخدمة، بعد الحصول على موافقة محافظ دمياط.

وقال النائب محمد علي أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إننا ندرك أهمية توصيل الغاز لتلك القرى ونعمل على مسارين، إما إدراجها ضمن مراحل تطوير القرى ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» لتطوير القرى وتحقيق النهضة الحضارية، بها بعد مراجعة انطباق شروط اللجنة على تلك القرى، أو الحصول على أعلى خدمة بأقل تكلفة ممكنة لصالح المواطن، أما المناطق المحرومة؛ فبعضها لم يغتنم فرصة المشروع المدعم، الذي انتهى وصار صعبا توصيل الغاز لها، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للخدمات، فضلا عن أن بها معوقات عديدة وتشابك في المرافق ورد الشئ للأصله ومنها منطقة عوض حسن.