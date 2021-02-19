تغيير أرقام لوحات المسجد النبوي.. لون لكل جهة «صور»

ضمن الأعمال والمشروعات التي تعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية على تنفيذها، مشروع تغيير لوحات المسجد النبوي التي تتم على مرحلتين في تغيير لوحات سور المسجد النبوي وتغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية.

وجرى خلال المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من تغيير لوحات المسجد النبوي، وتمت مراعاة أن تكون بالخط المدني وجعل الأرقام تبدأ من رقم 301 من الجهة الجنوبية إلى أن تنتهي برقم 369، وأيضا جرت مراعاة الألوان في اللوحات بحيث يكون كل جهة يرمز لها بلون محدد لربطها مع المنطقة المركزية؛ وذلك للاسترشاد المكاني للزوار.

وفي المرحلة الثانية جرى العمل على تغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية الموجودة على مرافق المسجد النبوي بحيث تكون بداية الأرقام من 201.

وأكدت الوكالة أنها تستمر في العمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ حرصاً منها على التطوير ومواكبة رؤية المملكة 2030 التي تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل شؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.