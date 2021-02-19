بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 17 مصريا في حادث هجرة غير شرعية بليبيا

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 17 مصريا، إثر وقوع حادث في ليبيا، خلال استقلالهم سيارة من نوع «تندرا» تحمل مهاجرين غير شرعيين، انقلبت بهم بالقرب من مدينة طبرق الليبية.

ولفظ سائق السيارة «أ. ر. س»، ليبي الجنسية، من مدينة طبرق، أنفاسه الأخيرة، وسقط جثه هامدة، كما لقى مواطن مصري مصرعه، ويدعى مجدي عبد المجيد شاكر أحمد، من بني سويف، فيما أصيب 17 مصريا إصابات ما بين خطيرة ومتوسطة، خلال رحلة هجرة غير شرعية من مصر إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية.

وتم نقل الجثتين وجميع المصابين إلى المركز الطبي بمدينة طبرق، وجارِ خضوعهم إلى الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة.

وينشر «الوطن» أسماء المصابين السبعة عشر المصريين، وهم: محمد إبراهيم عزالدين، ياسين سويف، 26 سنة، ربيع عبدربه أمين، 35 سنة، محمد حميدة 35 سنة، محمد سعيد مصطفي، عبد الرحمن فرحات حسن، عاطف زكي، محمد سعيد حسن، سامح عربي حسن، يوسف سامي يوسف، أحمد الصديق عبدالوهاب، حازم عواد راغب، جابر عبد الجواد، شعبان محمد فتحي، حازم علي يونس، محمود خميس علي، عبد الرحمن محسن منسي.

وتكثف أجهزة الأمن الليبي في طبرق من جهودها، لفحصهم بعد تلقي الإسعافات الأولية والعلاج، للتعرف على المدن والمحافظات المصرية التي يقيمون بها.