«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. مواليد مصر في 19 عاما يعادل 7 دول أوروبية

تطلق «الوطن» حملة واسعة لدعم خطط وقف الزحف السكاني تحت شعار «2 بس.. علشان ياخدوا حقهم»، حيث تبين أن أعداد المواليد في مصر بلغت خلال السنوات القليلة الماضية، نفس أعداد المواليد في 7 دول أوروبية مجتمعة، وفق دراسة حديثة، نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

12.9 مليون مولود في 19 عاما

وقدَّر الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عدد المواليد في مصر خلال الفترة من عام 2000 حتى 2019، بنحو 12.9 مليون طفل وطفلة خلال تلك الفترة، وهو نفسه عدد المواليد في بلدان بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا والنرويج والسويد.

وتصدَّرت بريطانيا أعداد المواليد في البلدان الأوربية السبع، حسبما أشار «عثمان»، في دراسة حديثة له عن مصر، نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في إحدى المطبوعات الصادرة عنه حديثا؛ مشيرا إلى تخطي بريطانيا الـ100 مليون نسمة، حيث جاء عدد المواليد فيها 3.9 مليون طفل وطفلة في الفترة من عام 2000 حتى 2019.

بينما جاءت فرنسا في المركز الثاني من حيث أعداد المواليد في البلدان الأوروبية السبع بمعدل 3.7 مليون طفل وطفلة، ثم إيطاليا بـ2.3 مليون، وإسبانيا بـ1.9 مليون، وفق الدراسة.

26 ضعفا دخل مصر

وأوضح «عثمان»، أن إجمالي عدد السكان في البلدان الأوربية السبع بلغ 261 مليون نسمة في عام 2020، أي أكثر مرتين ونصف من عدد سكان مصر، ويصل إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول مجتمعة إلى 9.4 تريليونات دولار، أي نحو 26 ضعف إجمالي الناتج المحلي في مصر.

الزيادة غير المنضبطة تلتهم التنمية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أشار إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة في مصر تؤدي إلى التهام ثمار التنمية.

ويعزى خبراء الاقتصاد تقدم مستوى معيشة الدول المتقدمة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيبه من المخصصات المتعلقة بالخدمات التي يحصل عليها.

«عشان ياخد الأطفال حقهم»

وأطلق «الوطن» حملة لمواجهة النمو السكاني غير المنضبط، بهدف توعية المواطنين بتلك القضية الهامة، وذلك وسط حملات أطلقتها الحكومة في وقت سابق من بينها «تنمية مصر.. طفلين وبس»، وغيرها من الحملات الهادفة لتنظيم الأسرة، وذلك بهدف «علشان ياخد الأطفال حقهم» من تعليم وصحة ورعاية وغيرها من الخدمات المختلفة.