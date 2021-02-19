«مجهزة للأقمار الصناعية».. القصة الكاملة لضبط محطة بث فضائي بالشرقية

كشفت تحريات وتحقيقات قطاعي الأمن العام والأمن الوطني في واقعة ضبط محطة بث فضائي كاملة عن أن المتهم ويدعى «ع .ط»، 39 سنة قام بتحويل طابق أعلى العقار الذي يقيم به بمحافظة الشرقية إلى محطة بث فضائي متكاملة، مستخدماً أجهزة محظور تداولها، وأنها تستخدم في البث الفضائي والأرضي ومتصلة بالأقمار الصناعية، كما تبين أن المتهم حصل عليها من خلال وسيط قام ببيعها لها بمبلغ ضخم، واستخدامها في إنشاء المحطة وبث المواد المصورة لعملائه والمشتركين معه مقابل مبالغ مالية واشتراكات.

أعلى السطوح

أوضحت التحريات أن المتهم قام بتجهيز المحطة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة من خلال اختراق الخوادم، وإعادة بثها عبر ترددات أرضية سرية لا يفصح عنها إلا بمقابل مادى واشتراكات شهرية متفق عليها، وأنه تمكن من تكوين شبكة من المشتركين تجاوزت 1000 مشترك، وأنه أنشأ تلك المحطة أعلى سطح منزله.

محضر الأمن الوطني والأمن العام

وسجل محضر الضبط المحرر بمعرفة ضباط الأمن الوطني والأمن العام العثور على محطة استقبال، وإعداد للبث مكونة من أجهزة ريسيفر وكروت لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة و2 سويتش للاتصال بالإنترنت ووحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج وروابط لأنظمة التشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة وجهاز «أنكودر» لتجميع القنوات وقطع لاستقبال الإشارة من القمر الصناعي وكارت تخزين «فلاشة» لعرض مواد إعلانية للمشتركين بالشبكة.

جميع المضبوطات أجهزة محظور تداولها

وقال المتهم فى اعترافاته إنه قام بتجهيز المكان وتصميمه بحيث يكون محطة لإعادة البث والإرسال بعد التشفير، وهي مكونة من راوتر للاتصال بالإنترنت لربط الشبكات و«أنتنا» هوائية محلية الصنع لتوزيع الإشارة دائرياً فى نطاق حوالى 25 كيلو متر وجهاز دافع إشارة «PUC» لضخ إشارة من جهاز الموديليتور إلى الأنتنا وجهاز موديليتور «DVP» لتخليق التردد الخاص بالشبكة وجهاز مكبر إشارة لتقوية الشبكة.

150 جنيهاً الاشتراك الشهري

وأكد المتهم أنه كان يحصل من المشتركين على اشتراك شهري بقيمة 150 جنيها، وأنه كان دير شبكته بشكل سري وعلى نطاق واسع منذ أكثر من عام، وتمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بالتحفظ على الأجهزة المضبوطة.