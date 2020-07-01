أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى إحباط جلب أجهزة بث فضائى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الخروج على القانون وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر وضبط قضايا التهريب.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ الإسكندرية إعتزام إحدى شركات الخدمات الإعلانية كائنة بمحافظة الجيزة..

إستيراد رسالة أجهزة مضخمات صوت "عقب حصولها على موافقات الجهات المعنية" وقيامها بإخفاء مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى الوارد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لجرد محتويات الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 2 جهاز إنكودر- عدد 1 جهاز ديكودر).بعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن المضبوطات عبارة عن أجهزة بث فضائى وليست أجهزة مضخمات الصوت السابق الموافقة على إستيرادها بالمستندات، بالمخالفة لقانون الجمارك، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركى) نفى علمه بما تحويه الرسالة من مخالفات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

قدرت القيمة والرسوم الجمركية بمبلغ (479949) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيهاً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.