بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل «لؤلؤ» بعد نجاح «الأول»

أعلنت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل «لؤلؤ»، بطولة مي عمر، بداية التحضير للجزء الثاني من المسلسل، مشيرة إلى أنه كان متفقاً من البداية على ذلك وأن الجزء الثاني سينطلق بمجرد الانتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة المنتجة في بيانها أن صناع العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء الأول مفتوحة، خاصة أن هناك جزءًا ثانيًا من العمل، ستكون أحداثه أكثر تشويقًا.

يُذكر أن مسلسل «لؤلؤ» لاقى نجاحًا جماهيريًا عريضًا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، والشخصيات المحيطة بها.

مسلسل «لؤلؤ» عُرض على قناة ON، وهو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي وإدوارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد عبد السلام.