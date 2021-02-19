3 أحداث مثيرة بالحلقة الأخيرة من مسلسل «لؤلؤ»

انتهت أحداث مسلسل «لؤلؤ» بإذاعة الحلقة الأخيرة 40، والتي شهدت أحداثا مثيرة، أولها عندما أبلغت مي عمر الشرطة عن والدها بأنه القاتل الأساسي بالاتفاق مع نهال وداليا، ووضعت سلاح الجريمة بمنزله حتى تثبت عليه الجريمة.

الحدث الثاني في مسلسل «لؤلؤ»

والحدث الثاني في الحلقة الـ 40، حين فاجأ «بودا» الذي جسد دوره الفنان محمد الشرنوبي، «لؤلؤ» داخل منزلها بعدما أفلت من السم الذي لم تضعه «مروى» صديقتها في الطعام، مثلما كانت تخطط «لؤلؤ»، وساومها على 30 مليون جنيه من أجل حذف الفيديو، وقام «مجدي» الذي جسد دوره الفنان إداورد بقتله والاعتراف على نفسه ودخل السجن.

والحدث الثالث الذي شهدته الحلقة الأخيرة كان الصلح بين «طارق» والذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، و«لؤلؤ»، وصرح لها بحبه الشديد وسط بكاء شديد.

مي عمر تحقق نجاحاً كبيراً على مدار 40 حلقة

حققت مي عمر نجاحاً كبيراً خلال الـ40 حلقة الماضية، وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل، في إطار دراما إنسانية، حيث تدور أحداث مسلسل «لؤلؤ»، قصة صعود فتاة تم إيداعها في إحدى دور الأيتام، بعد القبض على والدتها ووفاة جدتها وابتعاد والدها عنها، وعندما تصل للسن القانوني تهرب من الدار بصحبة صديقتها مروة.

أبطال مسلسل «لؤلؤ»

مسلسل «لؤلؤ» بطولة أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.

البطولة المطلقة لمي عمر بعد سلسلة من الأعمال الدرامية

العمل يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية منها «ريح المدام، ولد الغلابة، «الأسطورة»، كما تستعد لمشاركة أحمد السقا، وأمير كرارة بطولة مسلسل «نسل الأغراب» المقرر عرضه في رمضان المقبل من تأليف وإخراج زوجها محمد سامي.