بعد عرض آخر حلقات «لؤلؤ».. مى عمر لـ «الوطن»: «مخوفتش من البطولة»

انتهى، مساء أمس الخميس، عرض مسلسل «لؤلؤ» للنجمة مى عمر والذي حقق مشاهدة كبيرة بداية من الحلقة الأولى وحتى الحلقة الأخيرة، ووصلت إجمالي المشاهدات لمليار مشاهدة خلال 40 يوم، وهي مدة عرض المسلسل.

نجاح جماهيري

تواصلت «الوطن» مع مي عمر، التي أعربت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، مشيرة أن النجاح وصل للشارع بجميع طبقاته، وهذا ما تراه هي النجاح الحقيقي من وجهة نظرها، مشيرة أن ما حققته ليس نجاحاً فردياً، لكنه مبنياً على عدد كبير من العناصر من فريق تمثيل وكتابة وتصوير وإخراج بقيادة محمد عبد السلام الذي قدمه المخرج محمد سامي للمرة الأولى، واستطاع أن يحقق النجاح الكبير بذلك العمل.

تصدر التريند

أما عن تصدر الترند طوال فترة العرض، قالت مي إن الترند أصبح عنصراً من عناصر النجاح، وإن المسلسل استطاع أن يتصدر الترند طوال فترات عرضه وليس يوماً أو اثنين، مشيرة إلى أن تصدر المسلسل الترند بفارق كبير عن باقي التريندات.

وعن الحملات التي روجت في البداية ضدها كممثلة وضد المسلسل، قالت مى إن هذه الحملات كان من الواضح عليها منذ اليوم الأول أنها رافضة للنجاح الذي تحقق، وذلك ظهر لها عندما تواصلت مع مسؤول التواصل الاجتماعي في فريق عملها وتبينت منه أن الحسابات التي تهاجم العمل كانت مفبركة وصنعت مع بداية عرض المسلسل لهدف معين وهو النيل منه، مشيرة إلى أنها لا تلتفت لمثل هذه الأشياء لأن نجاح «لؤلؤ» وصل إلى عدد كبير من الدول العربية وليس مصر كالمغرب وتونس والعراق والإمارات والسعودية.

وقالت إنها لم تتخوف مطلقا من فكرة البطولة المطلقة، وإنها قدمت أقصى جهد لديها لتقديم عمل يليق بالفن المصري، مشيرة إلى أن ذلك العمل ليس وليد اللحظة، لكنه يتم الإعداد له منذ ما يقارب العاميين لأن التحضيرات له تتطلب جهداً كبيراً.