رونالدو يتلقى «طعنة غدر» من نجم ريال مدريد السابق

هاجم لاعب ريال مدريد السابق، الإيطالي أنطونيو كاسانو، نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام بورتو، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأكد كاسانو أن «رونالدو يحب نفسه، وأن الأهم لديه إحراز الأهداف».

وتابع: «شخص أناني ومغرور، ولا يريد أن يرى لاعبين يسجلوا، ويعيش من أجل التسجيل، ليس للعب، بل لهز الشباك».

واستدرك، بحسب صحيفة آس الإسبانية: «لكن هو ظاهرة ويستطيع تسجيل ملايين الأهداف، ولكنه يواجه مشكلة مع طريقة لعب أندريا بيرلو».

وتطرق مهاجم المنتخب الإيطالي السابق، إلى تأثير غياب زملاء مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، على قائد المنتخب البرتغالي، مشيرا إلى أنه في هذا السن لن ينجح في الظهور بأفضل مستوياته.

وتعرض فريق يوفنتوس الإيطالي، بقيادة مديره الفني الإيطالي، أندريا بيرلو لسقوط مفاجئ خارج الديار على يد مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (2-1)، الأربعاء الماضي.

وسجل ثنائية بورتو في المباراة التي استضافها ملعب الدراجاو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، الإيراني طارمي في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، وموسى ماريجا في الدقيقة 46، فيما أحرز فيدريكو كييزا هدف السيدة العجوز الوحيد في الدقيقة 82 من زمن تلك المواجهة.

واشتعلت تلك المواجهة سريعًا ومبكرًا، بعدما أحرز بورتو يحرز الهدف الأول، بعد خطأ فادح من بينتاكور أثناء إرجاع الكرة إلى تشيزني، ليخطفها الإيراني طارمي ويسجل منها الهدف الأول في اللقاء.

فيما أضاف موسى ماريجا الهدف الثاني بعد خطأ ساذج جديد من دفاعات اليوفي، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد صاروخية في شباك العملاق الإيطالي.