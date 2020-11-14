عمرو أديب: مصطفى محمد "كريستيانو مصر".. وصلاح بيسحب الأكسجين من الملعب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب مصطفى محمد يُعتبر "كريستيانو مصر"، ومنتخب مصر كان من المفترض أن يلعب بشكل أفضل مما ظهر عليه أمام توجو، "كان لازم يبقى أسخن من كده شوية، عدم وجود محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا كان لازم يبقى حافز لنجوم كتير".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "صلاح لما بينزل بيسحب الأكسجين من الملعب، كان لازم غيابه يبقى حافز لعدد من النجوم زي زيزو ومصطفى محمد والنني"، مناشدًا في الوقت ذاته جموع الشعب المصري بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "الشخص الاحترازي يبقى لابس الكمامة طول الوقت ومعاه المطهرات بتاعته ومظبط نفسه، لو فيه تجمع مفهوش إجراءات احترازية ساعتها نقول بقى فيه كام واحد هيجيله كورونا، تختلف نسبة الإصابة من فرنسا لأمريكا لمصر حسب النسب"، موضحا أنه تم عمل تطهير وقياس درجات حرارة للمواطنين في قرية محمد صلاح بعد إصابته بكورونا.

وواصل: "إصابة صلاح فيها شق رياضي وطبي واجتماعي وغنائي، من امبارح وأنا قولتلكم إن فيه دراسة إن طالما فيه مجموعة من البشر قاعدة مع بعض لازم نسبة تطلع كورونا، لا يمكن لأي تجمع مفيش فيه تباعد ميطلعش منه أعداد كورونا، يعني فيه 6 أشخاص خالطوا صلاح أصيبوا بالفيروس".