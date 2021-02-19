«غدر الأصحاب».. مصرع شاب مسموما على يد صديقه في الإسماعيلية

لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه مساء اليوم الجمعة، مسمومًا إثر تناوله قطعة «جاتوه» مساء أمس الخميس على أحد المقاهي، وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع «س.م.س» 30 سنة، يعمل في الاستثمار، إثر تناوله قطعة جاتوه.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، والعميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية، توصلت التحريات إلى أن خلافًا نشب بين المجني عليه وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له في قطعة من الجاتوه وقدمها له.

وقالت مصادر أمنية إن فريقًا من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، توصل لهوية الجاني وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء مروان منصور وأحمد المراكبي ومحمد النجار من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.

وكانت مدينة الإسماعيلية شهدت واقعة قتل أخرى أمس الخميس في الساعات الأولى من صباح اليوم بالعثور على سائق تاكسي به عدة طعنات بأنحاء جسده.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بسيارة «أجرة الإسماعيلية» مصطدمة برصيف في منتصف الطريق في الرابعة فجرًا، وبفحص أحد المواطنين المقيمين قرب الحادث للسيارة تبين وجود سائق فيها به عدة طعنات فأبلغ الشرطة على الفور.

وكشفت مصادر أمنية عن أن سائق التاكسي يُدعى سيد.ع.م 29 سنة مقيم بدائرة قسم ثان وأن الجريمة وقعت قرب الفجر وأنه جرى طعنه 6 طعنات مختلفة في الرقبة والظهر والصدر، فيما تحفظت الشرطة على جثمان الشاب، وتكثف المباحث الجنائية من تحرياتها حول الواقعة لضبط المتهم.