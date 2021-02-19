اتحكم في استهلاكك.. الكهرباء تطلق تطبيقا لتسجيل قراءات العداد بالموبايل

أطلقت الشركة القابضة للكهرباء تطبيقا جديدا، لتسجيل قراءات عدادات الكهرباء تحت اسم «برنامج القراءات الموحد لقراءة عداد الكهرباء».

تم التطبيق بنطاق شركتي مصر العليا والقناة لتوزيع الكهرباء

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن البرنامج يتيح للمشترك تسجيل قراءات عدادات الكهرباء بشكل دوري كل شهر، بما يضمن انتظام صدور الفواتير الشهرية بشكل صحيح وبدون أي أخطاء، لافتا إلى أن البرنامج تم تفعيله في نطاق شركتي مصر العليا والقناة لتوزيع الكهرباء بمحافظات «البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء والشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وقنا والأقصر سوهاج وأسوان» وجارِ تعميم البرنامج بشكل تدريجي على باقي شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

تنزيل التطبيق

ويمكن تنزيل التطبيق من هنا

خطوات تشغيل البرنامج

- فتح البرنامج واختيار شركة مصر العليا.

- يتم كتابة البيانات داخل البرنامج من خلال البيانات الموجودة على الإيصال.

- خانة (1) فرعي هي الرقم الموجود تحت كلمة (نوع) في الإيصال.

-خانة (2) رئيسي هي الرقم الموجود تحت كلمة (حساب) في الإيصال.

-خانة (3) يومية هي الرقم الموجود تحت كلمة (يومية) في الايصال.

-خانة (4) منطقة هي الرقم الموجود تحت كلمة (منطقة) في الإيصال.

- خانة (5) الإدارة هي الرقم الموجود تحت كلمة (إدارة) في الايصال. رقم العداد هي الرقم المكتوب امام رقم العداد في الإيصال.

- بعد كتابة البيانات والتأكد منها اضغط على الحصول على اسم المشترك.

- سيتم ظهور اسم المشترك الخاص بك ..واضغط موافق.

- سيتم ظهور خانة خاصة لقراءة العداد يتم كتابه القراءة فيها كتابة يدوية كما هي في العداد والضغط على علامة (√).

-سيتم طلب صورة واضحة للعداد.. اضغط موافق وتوجيه الهاتف للعداد وتصويره بوضوح.

- بعد التقاط الصورة اضغط علامة (√).

- تظهر رسالة هل أنت متأكد من صحة بياناتك اضغط (نعم).

- سيتم ظهور رسالة تم حفظ القراءة بنجاح.

لتسجيل القراءة للمرات القادمة قم بتشغيل البرنامج في الهاتف وقم بالتسجيل مباشرة (من أول الخطوة 4).

وسيتم السماح بإدخال القراءة شهريا من بداية الشهر حتى يوم 20 من الشهر.

ويراعى تثبيت موعد إدخال القراءة شهريا في موعد محدد، والبرنامج به فترة سماح 48 ساعة قبل و48 ساعة بعد تاريخ إدخال وتسجيل أول قراءة للعداد خلال الفترة المشار إليها.