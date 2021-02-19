ماذا تفعل حال تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء الخاص بك؟

عند شراء منزل جديد أو الانتقال من منزل لآخر، يحرص المشتري الجديد على توصيل جميع المرافق الأساسية، وبشكل خاص التقديم على عداد الكهرباء، ويتعرض الكثير من المواطنين عند التقديم على عداد الكهرباء لموقف تأخر الشركة في تركيب العداد الخاص به، ما يؤدي إلى تعطل المشتري عن الانتقال إلى المنزل الجديد نتيجة لتأخر تركيب عداد الكهرباء نظرا لكون مرفق الكهرباء من أهم المرافق الأساسية التي يعتمد عليها الإقامة في المنزل، ما يجعله يضطر إلى تقديم شكوى من تضرره في تأخير تركيب العداد.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات حل مشكلة تأخر تركيب عداد الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

خطوات حل مشكلة تأخر تركيب عداد الكهرباء

- يقدم المواطن المتضرر طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- ثم يسلم المواطن صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- ويقدم المواطن المتضرر أيضا صورة من طلب تركيب العداد.

- كما يتم تقديم صورة من أي إيصالات تم تسديدها قبل ذلك.

- وعلى الفور يبحث الجهاز الشكوى للعمل على حلها.

منافذ التقدم بالشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- يمكن تقديم الشكوى من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5.

2- كما يمكن التقدم بالشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

3- كما يمكن تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3.