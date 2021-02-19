نائب وزير الصحة للسكان: الأم أكثر عرضة للوفاة بعد إنجاب الطفل الرابع

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن دوافع الإنجاب موجودة بكثرة بداخل المحافظات المصرية، وهي ثقافة موروثة وتراثية، ولذا تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقليل عدد الأطفال، حيث إن هناك مواقع إنجابية كبيرة تختلف من محافظة لأخرى.

صحة الأم تضعف كثيرا بعد الطفل الثالث.. وتكون أكثر عرضة للوفاه بعد الطفل الرابع

وأضاف «توفيق»، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع على فضائية «MBC مصر»، أن الوزارة تعمل على تغيير ثقافة الأسر المصرية في تقليل عدد الإنجاب عبر التوعية بأهمية الصحة والتعليم وصحة الأم، والتي تتضعف كثيرا بعد الطفل الثالث، وتكون أكثر عرضة للوفاة بعد الطفل الرابع.

أهالي سوهاج لا يريدون تقليل نسب الإنجاب إلا بعد ميلاد الطفل الخامس

وأوضح أن الوزارة كانت متواجدة في محافظة سوهاج الأسبوع الماضي، والمواطنون تحدثوا بأنهم لن يستمعوا لمثل تلك النصائح إلا بعد إنجاب الطفل الخامس.

وأكد أنه ووصولا لعام 2025 فإنه وفي حال سارت الأمور كما هو يحدث، فيصل عدد السكان لـ111 مليون، ووصولا لعام 2035، وفي حال استمر عدد المواليد بما هو عليه حاليا، فستصل نسبة المواطنين في القاهرة وحدها إلى 35 مليون نسمة.

وأشار إلى أن مصر تقل 40 ألف مولود في كل عام منذ عام 2017، كما أن الحكومة تدرس حوافزا من شأنها مساعدة المواطنين في تقليل نسب وأعداد المواليد سنويا.