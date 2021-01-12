"مواليد عام 95".. 7 معلومات عن أبانوب عزت أصغر الأعضاء بمجلس النواب

انطلقت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم، ليبدأ أعمال الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026، بدور الانعقاد الأول، حيث الجلسة الإجرائية اليوم في تمام الساعة 11 صباحا، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وترأست النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، حيث جلست على المنصة كأول سيدة تجلس على منصة البرلمان وعاونها أصغر عضوين وهما النائب أبانوب عزت، وفاطمة سليم في جلسة عامة للمجلس تذاع عبر الهواء مباشرة على التلفزيون المصري.

ويعد النائب أبانوب عزت هو أصغر النواب سناً، وترصد السطور التالية معلومات مهمة عنه كما يلي:

7 معلومات عن أبانوب عزت أصغر نائبا في مجلس النواب

- عمره 25 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1995.

- أصغر الأعضاء سنا في المجلس وبالتالي كان أحد الجلوس على منصة البرلمان، حيث تترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية لأنها أكبر الأعضاء سنا ويجلس أبانوب عزت وفاطمة سليم معاونين.

- خاض انتخابات مجلس النواب عن دائرة الساحل على المقعد الفردي ممثلا لحزب مستقبل وطن، وخاض الانتخابات برقم 1 ورمز القلم.

- فاز في الانتخابات بعد حصده 42 ألف صوت متغلبًا على 22 مرشحًا آخرين (16 مستقلًّا و6 أحزاب).

- حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال، ويعمل مديرا لإحدى شركات استيراد وتصدير المحاصيل الزراعية والغلال.

- قال إنّ برنامجه الانتخابات هو «تطوير التعليم والصحة وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة».

- قال في تصريحات صحفية سابقة إنّه يتمنى الانضمام للجنة الاقتصادية في البرلمان.

الرئيس يدعو البرلمان للانعقاد

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر الجمعة الماضي قرارا جمهوريا حمل رقم 4 لسنة 2021، ونشر في الجريدة الرسمية، ونص على دعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك في يوم الثلاثاء، كما شمل القرار أسماء الـ28 نائبا الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية في مجلس النواب.