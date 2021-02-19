«كفاياك عيب».. أول رد من الصعايدة على تامر أمين بفن الموال «فيديو»

في أول رد من فناني الصعيد على إهانة الإعلامي تامر أمين لسيدات الصعيد، طرح محمد البنجاوي، رائد فن الموال الصعيدي، كليب لموال يحمل اسم «كفاياك عيب يا تامر».

رائد الموال الصعيدي يرد على تامر أمين بأغنية جديدة

الموال جاء للرد على تصريحات تامر أمين التي نالت من سيدات وبنات الصعيد خلال برنامج «آخر النهار» المعروض على قناة «النهار».

واشتعلت شرارة الأمر عندما ظهر الإعلامي تامر أمين، في حلقة الخميس من برنامجه الذي يُعرض على قناة النهار، قائلًا إن الأسر في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالاً حتى ينفقوا على أسرهم عن طريق إرسالهم إلى القاهرة للعمل وخصوصًا الفتيات.

تامر أمين أهان الصعايدة من خلال حديثه فى قناة النهار

الإعلامي واصل أن «هناك نسبة كبيرة في الريف والصعيد بيخلفوا أولاد وبنات عشان العيال هما اللى يصرفوا على الأب والأم»، مؤكدًا أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7 سنوات يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفة ما، معلقاً: ويطلع عليه لقب «الواد بليه»، لافتاً إلى أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يرميهم في حجر أبوه».

يُذكر أن النائب مصطفى بكري طالب باستدعاء وزير الدولة للإعلام لمجلس النواب، وذلك خلال إخطار إلى رئيس مجلس النواب، أن بعض القنوات الفضائية دأبت على توجيه إهانات لأبناء وسيدات الصعيد في الفترة الأخيرة، وآخرها ما صدر من تامر أمين، كما شدد بكري فى طلبه من وزير الإعلام أن يعرف ما مدى التزام القنوات والإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامي.