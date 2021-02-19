استشاري مناعة للطلاب قبل الامتحانات: «كلوا بليلة.. بتنعش الذاكرة»

نصح الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، الطلبة، بتناول البليلة خاصة مع اقتراب موسم الامتحانات، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، مواعيد إجراء الامتحانات.

البليلة تزيد المناعة

وقال «الحداد» في منشور توعوي له، إن البليلة، تزيد المناعة ضد فيروس كورونا، كما أنها تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء بشكل عام.

وتابع رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، بأن البليلة، تقلل فرص إصابتك بالإمساك، مشيرا إلى أنها من الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة، حيث تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، إضافة إلى نسبة كبيرة من الحديد والفوسفات.

وأكد أن البليلة، تساعد على تعزيز الذاكرة، وتحافظ على صحة الدماغ، فتحمي من الإصابة بأمراض الزهايمر تنشيط خلايا المخ.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن خروج 409 متعافين من الإصابة بالفيروس من مستشفيات العزل الصحي على مستوى الجمهورية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136490 حالة، كما جرى تسجيل 656 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، أمس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول، واتخاذ ما يلزم لصد أي احتمالية لنشر العدوى.

الصحة تستعد لإطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وتستعد وزارة الصحة، لإطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل)، بمحافظات (أسيوط - البحر الأحمر - الفيوم - الوادي الجديد).