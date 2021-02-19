«اعرفي موعد ابنك».. الصحة تعلن جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي بالوزارة، تعديل جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، التي من المقرر العمل بها داخل الوحدات الصحية والمستشفيات من يوم 22 فبراير الجاري.

وقالت الوزارة، إنه بعد إضافة جرعتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر شهرين وأربعة شهور، تم تعديل مواعيد جدول التطعيمات الإجبارية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الجدول المعدل للتطعيمات، وهي كالتالي:

- أول 24 ساعة الالتهاب الكبدي الفيروسي B، وكبدي رضع.

- شهران تطيعم ضد شلل الأطفال.

- 4 و6 و9 شهور تطعيم ضد شلل الأطفال.

- 12 شهرا تطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والتكاف والحصبة الألمانية.

- 18 شهرا تطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والتكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا.

ووفقا لهذا الجدول فإنه من المقرر أن يتم تطعيم الأطفال بجرعتين جديدتين من «سولك» عند إتمام عمر الطفل «شهرين و6 أشهر»، بجرعة قدرها 0.5 سم، وأن التطعيم سيكون من خلال الحقن بالعضل وتحديدا العضلة الأمامية للفخذ اليسرى.

وزيرة الصحة تنقل شكر رئيس مجلس الوزراء إلى قطاع الطب الوقائي

وكانت الدكتورة هالة زايد، اجتمعت أمس بقطاع الطب الوقائي، بديوان عام وزارة الصحة والسكان ونقلت لهم شكر وتقدير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إليهم لما يبذلونه من دور مهم، ومجهوداتهم خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمتها الدولة، بالإضافة إلى دورهم في التصدي لأزمة فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لعدم نشر أي عدوى في البلاد.

وأوصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بضرورة اطلاع المواطنين بمستجدات فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، لذلك قامت الوزارة بتخصيص مجموعة من المواقع للمستجدات المختلفة للوزارة واطلاع المواطنين بها.