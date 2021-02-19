القطاع الهندسي بوزارة الصحة يتفقد مستشفى سمنود المركزي.. صور

تفقد القطاع الهندسي لوزارة الصحة، يرافقه اللواء ممدوح هجرس، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى سمنود المركزي، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلى والعناية المركزة بالمستشفى، واطمأن الزائرون على توافر الأدوية والمستلزمات والأكسجين، وتم مراجعة ملفات المرضى والاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه، وتواجد الطاقم الطبي، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة والالتزام الأطقم الطبية، وعلى حسن استقبال ومعاملة المرضى، كما تم خلال الزيارة، الاستماع إلى ملاحظات إدارة المستشفى حول المشاكل التي تعوق العمل.

ووجه الدكتور عبدالناصر بضرورة المتابعة الدورية للأجهزة وإجراء الصيانة الخاصة بها بشكل منتظم، بما يضمن تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى.

كما أعطى وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته بمتابعة سير العمل وذلك من خلال لجان متابعة ومرور على مستشفى كفر الزيات العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من توافر الأكسجين.

وقامت اللجنة المشكلة بالمرور على المستشفى بقيادة الدكتور أيمن عباس، من إدارة الطب العلاجي، والدكتورة سهير صبري مدير إدارة الكلي الصناعي، وحنان البدري من إدارة الجودة، ومريم كمال من مكافحة العدوي، للوقوف على الحالة العامة للمستشفى، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بأساليب مكافحة العدوي.

كما تابعت اللجنة انتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة الأكسجين، وذلك بعد المرور على الاقسام الداخلية والعناية المركزة والحضانات ومركز علاج الحروق وأقسام العزل والاطمئنان على سلامة وصحة المرضى.