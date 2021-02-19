غينيا الاستوائية تنقل سفارتها في إسرائيل للقدس المحتلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، نقل سفارة غينيا الاستوائية إلى القدس المحتلة، وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن ذلك يعتبر أحدث علامة على تحسن العلاقات مع الدولة الأفريقية.

بهذا تصبح غينيا الاستوائية ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجواتيمالا.

وتعد غينيا الاستوائية أول دولة أفريقية تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، حيث لم تفتح بعد أي من دول القارة الأفريقية سفارة لها في القدس، إلا أن مالاوي أعلنت خططا لفتح سفارة في القدس، ولم تنفذ حتى الآن.

وأعلنت مالاوي في نوفمبر نيتها فتح سفارة في القدس عام 2021، لتصبح بذلك أول دولة أفريقية تخطط لذلك في غضون أربعين عاما، بعد أن كان لكل من كوت ديفوار، والكونغو الديموقراطية وكينيا، سفارة في فترة من الفترات في القدس، لكنها أُغلقت بعد حرب أكتوبر 1973 المجيدة التي خاضتها مصر لتحرير أرضها.

احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا، ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية لتكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وبسبب الحالة المتنازع عليها لمدينة القدس، ظلت معظم سفارات الدول في تل أبيب، بينما نقلت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عام 2018، سفارتها إلى القدس، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين والعالم العربي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن غينيا الاستوائية تنوي نقل سفارتها إلى القدس، وصرح المكتب في بيان، أن نتنياهو أجرى محادثات هاتفية مع رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانج نجيما مباسوجو الذي أعلن أنه سينقل سفارة غينيا إلى القدس، ولم يحدد البيان موعد نقلها.