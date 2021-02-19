إسرائيل تخفف قواعد الإغلاق العام وتغلق الحدود أسبوعين إضافيين

مددت السلطات الإسرائيلية، إغلاق المطارات والحدود البرية لمدة 14 يومًا إضافيًا أي حتى 6 مارس المقبل، على أن تستثنى الحالات الطارئة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسمحت إسرائيل بإعادة فتح المعابد اليهودية ودور العبادة الأخرى بدءًا من صباح اليوم، مع اقتصار الحضور على 10 أشخاص في الداخل و20 في الخارج.

وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي، إبقاء المعابر الحدودية والمدارس المتوسطة مغلقة، بسبب مخاوف من سلالة فيروس كورونا البريطانية، التي يعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع بين الشباب الإسرائيلي.

وقالت وزارة الهجرة، إنه لا يزال مسموحَا بإجراء 6 رحلات جوية خاصة تقل حوالي 900 مهاجر من «إثيوبيا، فرنسا، روسيا، أوكرانيا، وأمريكا الجنوبية»، مؤكدة أن الوافدين الجدد سيخضعون للحجر الصحي عند الوصول.

وأطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، شهادة «الجواز الأخضر» والتي ستمكن من تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا من المشاركة في أنشطة متعددة.

وحذرت من عقوبات قانونية شديدة لمن يقوم بتزوير التصاريح، وفقا لما ذكرته صحيفة«تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

وفي كوريا الجنوبية، أقر اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم، إغلاق جميع المساجد والمصليات في البلاد بصورة مؤقتة حتى نهاية فبراير الجاري.

وأوضح الاتحاد، والذي يتخذ «مسجد سول المركزي» مقرا له، في إعلان على موقعه الالكتروني، أن القرار يأتي استجابة لتوصية «المقر المركزي لمكافحة الأمراض» وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة، متمنيا الاستقرار في وضع تفشي كورونا في القريب العاجل.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن عدد المصابين بكورونا من بين زوار المساجد والمصليات وصل الى 44 مصابا حتى اليوم بعد انطلاق العدوى من مسجد «أن-سان» جنوب العاصمة الكورية الجنوبية «سول» من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا قبل أسبوعين تقريبا من ثم انتقلت لاحقا إلى المسلمين في مساجد «يونج-إن وبينجتيك» و«داجون» حتى الآن.