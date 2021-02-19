الراقصة إليسار: دينا هرم من أهرامات مصر.. وفيفي عبده حظرتني بدون سبب

قالت الراقصة اللبنانية إليسار، إن الراقصة دينا تعد هرم من أهرامات مصر في الرقص الشرقي، ولها باع طويل وأنها تحبها وتحترمها كثيرا، ومازال أمامها الكثير حتى تصل إلى ما وصلت إليه.

إليسار: أحب فيفي عبده ولكنها بلكتني

وأشارت إليسار خلال استضافتها فى برنامج «مع الفارس» رفقة الإعلامي العراقي نزار الفارس، إلى أنها تحب للغاية دينا وفيفي عبده، ولكنها «أخدت بخاطرها» من فيفي بعد أن حذفتها الأخيرة من حسابها عبر تطبيق «إنستجرام» الخاص بالصور وحظرتها بدون معرفة سبب الحظر.

وحاول الاعلامي نزار الفارس سؤالها عن السبب فقالت: «لا أعلم السبب، ولكني ما زلت أحبها، وهي قيمة كبيرة فى الرقص الشرقي».

وأكدت إليسار أن الرقص الشرقي لا يقتصر على مصر فقط بل إنه يصل إلى كافة دول الوطن العربي قائلة: «أنا أتحدث عربي وأفهم أغنيات أم كلثوم وعمالقة الفن».

كان «الفارس» أشار فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» إلى أن إليسار استمعت إلى بعض الآيات القرآنية بأشهر أصوات المقرئين، كما كشفت عن اعتيادها قراءة المعوذتين، قبل الصعود إلى خشبة المسرح، رغم اعتناقها المسيحية، موضحًا أن تلك الحلقة، ستُتثير جدلًا واسعًا فور عرضها، قائلًا: «لست متخوفًا من ردود الفعل، لا سيما وأنها ستتصدر محركات مواقع التواصل الاجتماعي».

يذكر أن إليسار تعد واحدة من أهم رقصات الوطن العربي، ودرست تصميم الرقص في كاليفورنيا ومن أعمالها ستار أكاديمي من 1 إلى 9 وأعمال في باريس ولندن ودبي وكاليفورنيا وبيروت والعديد من الدول، وبالتحديد فى دولة لبنان وهي ليست متزوجة، وهي مسيحية الديانة