الراقصة «اليسار»: تامر أمين أعجب برقصي ووصف ملابسي بالمحترمة

كشفت الراقصة الاستعراضية اللبنانية اليسار، عن إعجاب الإعلامي تامر أمين برقصها وحركاتها الاستعراضية أثناء مقابلتهم سويا في إحدى حلقات برنامج «الليلة مع سمر» الذي كان يعرض عبر قناة «إم بي سي مصر» منذ عدة سنوات.

اليسار قابلت تامر أمين مرة في برنامج بقناة MBC

وقالت «اليسار» خلال استضافتها في برنامج الإعلامي نزار الفارس العراقي، إنها ترفض فكرة الإعلامي تامر أمين حول أن الرقص الشرقي ليس فنا، قائلة «أنا قابلت تامر أمين خلال إحدى الحلقات التلفزيونية بقناة إم بي سي، ووجدته محترما للغاية وذواق للفن الشرقي، وحينما قمت بالرقص أشاد برقصي، وقال إن رقصي محترم للغاية وملابسي رائعة، ولذلك لا أعتقد أنه ضد الرقص».

وأشارت الراقصة الاستعراضية إلى أنها لا يمكن أن تعتزل الرقص بسبب الحب والزواج، كما أنها ليست بحاجة لأن تنتقل لمصر لكي ترقص، نظرا لأن الرقص موجود في كافة بلدان الوطن العربي.

اليسار: أمتلك عددا من العلاقات مع العراقيين

وكشفت «اليسار» إلى أن لديها عشرات العلاقات بعدد من الفنانين العراقين، أبرزهم محمد السالم، وزين العمر، ومن السياسيين تعرف مقتضى الصدر، ومن الرياضيين تعرف قائد المنتخب العراقي السابق يونس محمود.

كان الإعلامي نزار الفارس، قد قال في تصريحات لـ«الوطن» إن إليسار استمعت إلى بعض الآيات القرآنية بأشهر أصوات المقرئين، منهم الشيخ مشاري العفاسي، كما كشفت عن اعتيادها قراءة المعوذتين، قبل الصعود إلى خشبة المسرح، رغم اعتناقها المسيحية.

وتعد الراقصة اللبنانية اليسار، واحدة من أهم راقصات الوطن العربي، وسبق لها وأن عملت في مصر بإحدى أفلام المنتج محمد السبكي، كما أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم عدد من المشاهد ببعض الأفلام المصرية.