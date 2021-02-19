سميرة سعيد: يوم ما أحس إني مش قادرة أغني مش هستنى حد يقولي

قالت الفنانة سميرة سعيد، إنها في بداية قدومها إلى مصر واجهت الكثير من الصعوبات، منها منع التحاقها بنقابة الموسيقين المصريين، وحينها رفعت قضية على النقابة عام 1985 وكسبها المحامي فريد الديب: «كان فيه مطربة مصرية اشتكت.. ربنا يديها الصحة».

في بداية عملها الموسيقي في مصر كانت تحب الظهور على المسرح كثيراوأضافت «سعيد»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنها في بداية عملها الموسيقي في مصر كانت تحب الظهور على المسرح كثيرا، ولكن بسبب عدم جودة صوت الأغنية أثناء غنائها على المسرح سعت إلى تقليل عدد الحفلات التي تظهر فيها.

الزمن رحلة قصيرة وعلى قد ما نقدر نعديها بسلام وحبوأوضحت أنها قوية بداخلها ولكنها دائما تفكر في ترك المجال الموسيقي، حيث إنها دائما ما تراودها الهواجس في اختلاف نبرة صوتها أو شكلها الخارجي: «يوم ما أكون حاسة إني مش قادرة أكون زي الأول مش هسيب حد يقولي كدة، والزمن رحلة قصيرة وعلى قد ما نقدر نعديها بسلام وحب».

ياريت الناس تسمع سيرتي من خلال غنايا.. ده كينونتي ووجوديوأكدت أنها تعشق الأشخاص ممن يقبلون على الحياة ويحبونها، حيث إنها ترى الحياة لا تستحق الحزن أو الضيق أو المشكلات بين الناس: «سيرتي ههديها لكل الناس اللي مهتمين باللي عملته في حياتي بعد سنوات، ويا ريت الناس تسمع سيرتي من خلال غنايا، وهو ده كينونتي ووجودي، والكلمة اللي هقولها لكل الناس افتكروني».