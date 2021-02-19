سميرة سعيد: «مرحتش لطبيب نفسي قبل كده»

أكدت نجمة الطرب سميرة سعيد، أنها لم تذهب من قبل إلى طبيب نفسي، وأنها لا ترى في الذهاب إلى عيادة طبيب نفسي أي عيب، بل تجده أحيانا مخرجاً للكثير من المشكلات النفسية، موضحة أنها حين تشعر بأن الضغوطات زادت عليها، وفي حاجة ماسة للحديث عنها حتى تخفف منها، تغلق على نفسها حجرتها وتبدأ في الاستماع إلى موسيقى عالية وترقص، حتى تتخلص من هذه الضغوط.

وأضافت «سعيد»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنها أحيانا تتحدث مع نفسها، حين تقوم بتصرف ما لا يعجبها، لأن نفسها في هذا التوقيت تخبرها أنه كان من المفترض أن تقوم بهذا التصرف بدلا ما قامت به الفعل، معترفة «بكلم نفسي ساعات، وبسمع كلام نفسي كمان، بلاقي نفسي بنفذ اللي بتنصحيني بيه، في المواقف المشابهة بعد كدا».

وأوضحت المطربة المغربية، أنها لا يقودها قلبها فقط، في اختياراتها وتصرفاتها، مشيرة إلى أنها ترى نفسها قلب مغلف بعقل، وتعتمد على الاثنين في كل شيء، ولا ترى أن القلب يسيطر عليها.

وأشارت إلى أنه في أي وقت من الممكن أن تغير اسلوب حياتها، لافتة إلى أن أحد أحلامها أن تظل متواجدة بمصر والمغرب، وتستمر حياتها على هذا المنوال بين فترات في مصر وأخرى في المغرب.

وأضافت أن وباء كورونا تسبب في بعدها بعض الشيء عن أهلها في المغرب، لكانت استمرت في زيارتهم بشكل مستمر كما كانت تفعل، حيث كانت تزور المغرب أكثر من 3 مرات سنويا.

وألمحت إلى أنه من أحلامها أيضا، أن تظل تغني حتى أخر يوم في حياتها، حتى لو وصل الأمر أن تقدم أغنية واحدة كل سنة أو سنتين، لمجرد فقط أن تشعر أنها موجودة وما زالت تغني.

وعن أكثر الهواجس التي تعيشها في الفترة الحالية، قالت إنها تحاول دائما أن تطمئن على أبنها بشكل أكبر، كما أنها ترغب أن تظل طوال الوقت بصحتها لتكون قادرة على استكمال حياتها بصحة، متابعة: «أنا عارفة أن كل حاجة ليها نهاية، بس يارب الواحد يفضل قادر يمشي على رجليه لغاية آخر نفس في حياته»، موضحة أن المرض أكبر هاجس بالنسبة للجميع وليس لها فقط.