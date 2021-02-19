سميرة سعيد: «صحابي تنمروا على أمي عشان لابسة بنطلون وشعرها أصفر»

روت الفنانة سميرة سعيد، واقعة ضربها على وجهها، قائلة: «أنا طول الوقت خيالي واسع مع نفسي في المدرسة، وأنا في مرة قاعدة في الفصل وشاردة، وبدوس على رقم 7 في الورقة اللي قدامي لحد ما خرمت الورقة، فكان المدرس بتاعي معدي قدامي فقالي إيه دة؟ وإذ فجأة لقيت نفسي بتضرب قلم شوفت النجوم وقتها، زي الكارتون، كنت ساعتها عندي 7 سنين».

وأضافت «سعيد» خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني: «لما روحت البيت أمي شافت حاجة على وشي، وبعد ما حكيت لها، راحت المدرسة عشان تتكلم مع المدرس، راحت قالتله أنا لو شوفتك مرة تانية بتعملها هتصرف معاك تصرف مش هيعجبك، بس أنا اتكسفت من أصحابي عشان بيتنمرو ا عليا، لأنهم افتكروا أمي فرنساوية عشان لابسة بطلون وشعرها أصفر، روحت قولت لماما أنتي كسفتيني ومن فضلك متجيش تاني المدرسةوندمت إني قولتلك إني اتضربت وتاني مرة مش هقولك».

كما استذكرت موقفا طريفا حدث خلال ذهابها للغناء أمام ملك المغرب في الحفلة الماسية، قائلة: «أنا كنت من ضمن الفنانين اللي بيحيوا أعياد الشباب والعرش، سواء فنانين مغاربة أو مصريين هيحيوا الحفل، فكنا كلنا موجودين في فندق بفاس، وكانت الفرقة الماسية كلهم أصحابي بداية من رئيس الفرقة أحمد فؤاد حسن».

وتابعت: «مرة واحنا نازلين القصر ولابسة القفطان الأخضر، وفي آخر شياكة وأناقة، وفيه حد من الفرقة شافني فنادى عليا بسرعة، فروحتله وقالي هقولك حاجة، راح ساحبني ناحية البيسين، راح زقني في البيسين، وقتها كان عندي 12 سنة، وخاصمته لمدة شهر».

وطرحت النجمة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «بحب معاك»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وعبر صفحاتها الرسمية بالمنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.