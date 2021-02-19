أول سيدة تضع مولود بمجمع الإسماعيلية بعد افتتاحه: «صرح يدعو للفخر»

قالت بسمة سليمان أول سيدة تضع مولودة داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له، يوم الثلاثاء الماضي، أن المجمع صرح طبي يدعو إلى الفخر.

وأضافت «كل شيء منظم وبشكل رائع ومنذ أول لحظة دخول لمست تغيير في كل شيء ليس فقط المبنى ولكن الأجهزة وأطقم التمريض والأطباء كأننا في أوروبا».

وقالت «سليمان» إنها قررت منذ ولادة نجلتها، تسميتها على اسم وزيرة الصحة دون معرفتها بالاسم، مشيرة إلى أن الأطباء هم من قالوا لها الاسم.

وأضافت: «دي أقل شيء أعمله بعد الإنجاز اللي رأيته ولمسته والخدمة الطبية التي حصلت عليها، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المنظومة الطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل».

وأجرى الدكتور نادر اللبيدي استشاري النساء والتوليد أول عملية جراحية لولادة قيصرية بالمستشفى لسيدة في العقد الثالث من العمر، بمشاركة الدكتور محمد حسن أبوالنجا، إخصائي النسا والتوليد، والدكتور محمد صلاح سالم، نائب النسا والتوليد، والأطباء محمد عبدالحميد وأحمد عيسى إخصائي التخدير بإشراف الدكتور عادل حسان وكيل المجمع.

وقال الدكتور نادر اللبيدي إن السيدة أطلقت اسم «هالة» على نجلتها بعد ما شاهدته من تطوير داخل مجمع الإسماعيلية الطبي وحسن استقبالها وتطوير المنظومة الصحية.

وأضاف أن السيدة خضعت للجراحة بغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل، ساعدت كثيرًا في تخفيف العبء عن المواطنين والأطباء.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء الماضي، مجمع الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أقسام المستشفى.

ويقع المجمع الطبي بالإسماعيلية في قلب المدينة علي الطريق الدائري على بعد خطوات قليلة من جامعة قناة السويس، وهو أكبر صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية في المحافظة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مجمع الإسماعيلية الطبي قلعة من قلاع الرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية، مضيفة أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل 100% من المواطنين.

وتابعت: «لدينا منظومة مميكنة يمكننا متابعة كل شيء عن صحة المواطن ولدينا خطة شاملة لتأهيل المصريين للدخول في المنظومة وبدأت من مبادرات في عام 2018 كمبادرة القضاء علي فيروس سي».